Teheran: USA haben um "verhältnismäßige" Reaktion gebeten

Außenminister Zarif spricht von einer "dummen Nachricht der Amerikaner“, die der Schweizer Botschafter überbrachte.

Nach der Tötung des iranischen Elite-Generals Qassem Soleimani bei einem US-Angriff hat Washington nach Angaben der Revolutionsgarden inoffiziell Kontakt zur Regierung in Teheran gesucht. Dabei habe die US-Regierung gefordert, im Falle einer Reaktion des Irans auf den US-Angriff diese "verhältnismäßig" ausfallen zu lassen.

Dies sagte der stellvertretende Befehlshaber der Revolutionsgarden, Ali Fadawi, nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens vom Samstag. "Wenn Ihr Rache wollt, dann nehmt Rache im Verhältnis zu dem, was wir getan haben", erklärten die USA den Angaben zufolge der Regierung in Teheran. Die Vereinigten Staaten seien aber nicht in der Position, die Reaktion des Iran zu bestimmen, fügte Fadawi in seinen am Samstag auf der Internetseite des Staatsfernsehens veröffentlichten Aussagen hinzu. Die USA müssten mit einer "harten" Antwort rechnen. Wie die Nachricht der USA an Teheran übermittelt worden sein soll, sagte Fadawi nicht. Teheran und Washington unterhalten seit 40 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr.

Offizielle Kommunikation läuft über Schweizer Botschafter

Irans Außenminister Mohammed Jawad Zarif erklärte seinerseits, der diplomatische Vertreter der Schweiz habe am Freitag eine "dumme Nachricht der Amerikaner" übermittelt. Der Diplomat sei am Abend bestellt worden und habe eine "entschiedene schriftliche Antwort" auf den "dreisten Brief" der USA erhalten. Die Schweizer Botschaft vertritt seit 1980 die Interessen der USA im Iran. Das Schweizer Außenministerium bestätigte am Samstag, dass sein diplomatischer Vertreter dem iranischen Außenministerium einen Brief aus Washington übergeben habe.

Soleimani und der irakische Milizenführer Abu Mehdi al-Muhandis sowie acht weitere Menschen waren in der Nacht zum Freitag durch einen US-Drohnenangriff nahe Bagdad getötet worden. Nach der gezielten Tötung stehen die Zeichen zwischen dem Iran und den USA auf Eskalation. Teheran drohte Washington Vergeltung an. Die USA kündigten die Entsendung von 3.000 bis 3.500 zusätzlichen Soldaten in die Golfregion an.

Russland ortet Völkerrechts-Verstoß

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den USA nach dem tödlichen Angriff auf Soleimani einen Verstoß gegen das Völkerrecht vorgeworfen. Das Vorgehen der Amerikaner führe zu einer Eskalation der Lage im Nahen Osten, sagte Lawrow am Samstag seinem Ministerium zufolge nach einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Javad Zarif.

In Russland wurden Stimmen laut, dass sich der UN-Sicherheitsrat mit dem US-Raketenangriff befassen sollte. Er schließe das nicht aus, sagte der Außenpolitiker Leonid Sluzki der Agentur Interfax zufolge. Das Thema verdiene die Aufmerksamkeit des Gremiums der Vereinen Nationen, meinte auch der Außenpolitiker Konstantin Kossatschow. Die NAT -Verbündeten aber schwiegen. "Die Stimmen Frankreichs und Großbritanniens im UN-Sicherheitsrat wären jetzt wichtiger denn je", schrieb Kossatschow bei Facebook.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves le Drian sagte nach mehreren Telefonaten - unter anderem mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi -, es müssten gemeinsam Anstrengungen unternommen werden, damit es nicht zu einer Eskalation der Spannungen komme.

(APA/AFP)