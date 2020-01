Alonso und das Abenteuer Dakar

Der F1-Star schwört jetzt auf Sand.

Jeddah. Fernando Alonso, der zweifache F1-Weltmeister, hält einen Erfolg bei Dakar-Premiere für unwahrscheinlich. „Es wäre sehr gewagt, an einen Sieg zu denken“, meinte der 38-jährige Spanier im Vorfeld des Events, das heute erstmals in Saudi Arabien starten wird. „Ich muss die Sache mit einer gewissen Gelassenheit angehen. Das ist die bisher größte Herausforderung meiner Karriere.“

Alonso bestreitet das am Sonntag in Jeddah am Roten Meer beginnende Offroad-Abenteuer an der Seite des erfahrenen Beifahrers Marc Coma in einem Toyota Hilux. Topfavorit auf den Gesamtsieg ist sein Markenkollege und Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah aus Katar. „Gebt mir Sand und ich bin glücklich“, meinte der Titelverteidiger, als dessen größte Konkurrenten die Mini-Piloten Carlos Sainz (ESP/zweifacher Dakar-Sieger) und Stéphane Peterhansel (FRA/mit 13 Siegen Dakar-Rekordsieger/davon sieben in der Autowertung) gelten.

Alonso ist nicht der erste ehemalige F1-Pilot, der den Rallye-Klassiker unter die Räder nimmt: Der Belgier Jacky Ickx, der im Laufe seiner Königsklassenkarriere acht Grand Prix und zudem sechs Mal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen hatte, krönte sich 1983 zum Dakar-Sieger und wurde 1986 sowie 1989 jeweils Zweiter. Der Franzose Patrick Tambay, der zwei GP-Siege feierte, fuhr 1988 und 1989 als Dritter auf das Podest.

Ursprünglich war die Dakar von 1979 bis zur Absage im Jahr 2008 in Afrika ausgetragen worden. Ab 2009 fand sie wegen Terrorgefahr in Südamerika statt. Jetzt kämpfen die Piloten in Saudiarabien, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, aber aufgrund seiner Finanzstärke zig Sportveranstaltungen austrägt, um den Gesamtsieg. Insgesamt 7855 Kilometer müssen bis zur Zielankunft am 17. Jänner in Qiddiya zurückgelegt werden, 5096 davon auf Wertungsprüfungen. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2020)