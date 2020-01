Die Dreiteilung Istanbuls

Kanal am Bosporus

Die Proteste gegen das Mammutprojekt Erdoğans reißen nicht ab: Ein künstlicher Kanal soll sich durch die Stadt ziehen.

Zuletzt war es ein Fernsehinterview mit Mehmet Cahit Turhan. Darin führte der türkische Infrastrukturminister aus, warum die verkehrsgeplagte Millionenstadt Istanbul unbedingt einen zweiten Kanal benötige. „Mein Neffe hat es mir gesagt“, erklärte Turhan mit Blick auf die Bootsverbindungen am Bosporus. „Letztes Jahr hat man von Üsküdar nach Beşiktaş 15 Minuten gebraucht, heuer dauert es schon eine halbe Stunde. Es gibt viel Verkehr auf dem Meer.“ Für Spott in den sozialen Medien hat es nicht mehr gebraucht. Da wurde der unbekannte Neffe zum Wissenschaftler ernannt, an anderer Stelle zum Verkehrsexperten.