14 Tote bei Bombenangriff auf Schulbus in Burkina Faso

Im Norden des afrikanischen Landes detonierte eine Bombe in einem Schulbus. In Burkina Faso sind mehrere islamistische Gruppen aktiv.

Bei einem Bombenanschlag auf einen Bus mit Schulkindern im Norden von Burkina Faso nahe der Grenze zu Mali sind am Samstag 14 Menschen getötet und neun verletzt worden. Das teilten Quellen aus Sicherheitskreisen und der Polizei mit. Es war vorerst nicht klar, wer für den Angriff in der Region Sourou verantwortlich war. In der Region sind vermehrt islamistische Gruppen mit Verbindung zur Al Kaida oder dem "Islamischen Staat" aktiv.

(APA/Reuters)