Österreicher in Tirol von Niederländer bewusstlos geschlagen

In Tirol waren zwei Urlaubergruppen waren aneinandergeraten. Ein Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In Untertauern im Pongau würgte ein deutscher Urlauber eine Kellnerin und attackierte Polizisten.

In Westendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) sind am späten Freitagabend zwei Urlaubergruppen, eine aus Österreich und eine aus den Niederlanden, aneinandergeraten. Dabei schlug ein bisher unbekannter Niederländer einen 20-jährigen Österreicher mit einem Faustschlag bewusstlos, teilte die Polizei mit.

Zu der Auseinandersetzung zwischen der dreiköpfigen Gruppe aus Österreich und der niederländischen Urlaubergruppe aus vier oder fünf Personen war es gegen 21.15 Uhr vor einem Lokal gekommen. Als der 20-jährige Österreicher bereits bewusstlos am Boden lag, wollten die Niederländer trotzdem noch weiter auf ihn losgehen.

Ein Bekannter der Bewusstlosen stellte sich daraufhin schützend vor seinen Freund, woraufhin auch er von den Niederländern mit Schlägen attackiert wurde. Erst als die Niederländer sahen, dass bereits ein Mann bewusstlos am Boden lag, flüchteten sie, berichtete die Exekutive. Die beiden verletzten Österreicher wurden in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Niederländer konnten vorerst nicht ausgeforscht werden.

Urlauber würgte Kellnerin

Ein alkoholisierter 30-jähriger deutscher Urlauber hat Samstagnacht in Untertauern im Pongau völlig durchgedreht. Der Mann würgte eine Kellnerin in einem Hotel. Anschließend betrat er ein fremdes, unversperrtes Hotelzimmer, sprang vom Balkon auf ein Vordach und attackierte auch noch die Beamten. Er wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der deutsche Urlauber trank Freitagabend mit einem Bekannten reichlich Alkohol in seinem Urlaubsappartement. Danach begaben sich die beiden Männer ins Freie und gingen einige Meter in Richtung eines Hotels in Untertauern. Plötzlich rannte der 30-Jährige in das Hotel und schrie dort laut herum. Daraufhin wurde er von der Kellnerin aufgefordert, das Haus zu verlassen. Doch der 30-Jährige packte die Frau und würgte sie. Ein anderer Mitarbeiter eilte zur Hilfe und konnte den Angriff beenden.

Der Deutsche rannte danach über das Stiegenhaus in den dritten Stock des Hotels, betrat ein unversperrtes Zimmer, in dem ein älteres Paar bereits schlief, und verließ den Raum wieder über die Balkontür. Anschließend kletterte er über das Geländer und sprang aus einer Höhe von rund vier Meter auf ein Vordach im zweiten Obergeschoß. Aufgrund der Schneedecke blieb der Mann dabei unverletzt.

Angestellte verloren den 30-Jährigen aus den Augen und es wurde eines Suche eingeleitet. Rund eine Stunde später wurde der Mann dann schlafend auf einem Balkon im zweiten Obergeschoß entdeckt und von Polizisten zum Aufstehen aufgefordert. Der alkoholisierte 30-Jährige hörte aber nicht darauf, sondern wurde zunehmen aggressiver, schrie herum und beleidigte die Beamten auf das Gröbste. Die Polizisten mussten schlussendlich Körperkraft anwenden und den Mann vorläufig festnehmen. Nachdem ihn ein Freund einigermaßen beruhigen konnte und er sein strafbares Handeln beendete, wurde die Festnahme aufgehoben. Der 30-Jährige hatte 1,86 Promille Alkohol im Blut, er wird wegen Körperverletzung angezeigt.

