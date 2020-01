Ein Modellflugzeug-Bastler will Tourneesieger werden

Der Pole Dawid Kubacki schickt sich an, als erster Springer nach Janne Ahonen 1999 die Tournee ohne Tagessieg zu gewinnen. Oder, der „Unaufgeregte“ aus Wisla krönt sich in Bischofshofen mit einem Sieg zum Champion. Auf der Lauer liegen Lindsvik, Geiger und Kobayashi.

Wieder einmal hat die Bergiselschanze die Tournee auf den Kopf gestellt und Führende frustriert. Am Samstag büßte der bisherige Vierschanzentournee-Leader Ryoyu Kobayashi seinen gesamten Vorsprung ein, der Deutsche Karl Geiger fiel zurück und plötzlich greift vor dem Finale der unscheinbare Pole Dawid Kubacki nach dem "Goldenen Adler".

Kubacki, der als Innsbruck-Zweiter wie zuvor in Garmisch und Oberstdorf (jeweils Dritter) erneut aufs Podest sprang, hatten zuvor nur wenige auf der Rechnung. Selbst nach der zweiten Station, als er in Schlagdistanz zur Spitze lag, stellten sich im Springer-Zirkus die meisten nur die Frage: Kobayashi oder Geiger?

Die richtige Antwort könnte am 6. Jänner Kubacki heißen. Der 29-Jährige, geboren in der Nähe von Krakau, könnte am Dreikönigstag aus dem großen Schatten seines Teamkollegen Kamil Stoch springen. In diesem steht er schon lange. Seit 2009 (Debüt in Zakopane) im Weltcup dabei, war Kubacki nie ein Jahrhunderttalent. Seinen ersten Weltcupsieg feierte er erst 28-jährig im italienischen Val di Fiemme. Wenige Wochen danach landete er seinen bisher größten Coup, als er im Vorjahr bei der WM in Seefeld Gold auf der Normalschanze holte.

Auf der Innsbrucker Großschanze versemmelte er den zweiten WM-Sprung komplett. Dem Vernehmen nach war sein Gefühl für Samstag daher nicht das allerbeste. Doch mit der Konstanz, die er derzeit ausstrahlt, und etwas Windglück pulverisierte Kubacki sein zuvor bestes Bergisel-Resultat (17.).

Doch selbst danach gab sich der Pole defensiv. "Ich bin ziemlich zufrieden mit dem zweiten Platz, aber mein zweiter Sprung (120,5 m, Anm.) hätte viel besser sein können. Ich weiß, dass ich für Bischofshofen eine gute Ausgangsposition habe, aber ich werde mich ganz auf mich konzentrieren." Und: "Ich habe gutes Niveau, aber es gibt immer noch Punkte, an denen ich arbeiten sollte."

Sein früherer Trainer Stefan Horngacher beschrieb ihn einmal als einen "unaufgeregten Typen", der "mit beiden Beinen auf dem Boden" stehe. Konzentration, Arbeit und Understatement - das kommt beim leidenschaftlichen Bastler von Modellflugzeugen immer wieder durch. Nur nicht abheben, scheint die Devise.

Für die durchaus zum Fanatismus neigenden polnischen Medien ist Kubacki dennoch ein dankbarer Gesprächspartner. Dankbarer als Stoch. Er scheut die Öffentlichkeit nicht so wie Stoch, er hat ein Instagram-Profil. Er spricht, anders als Stoch, über seine Familie. Und er erklärt sich und seine Sprünge. Auch das macht Stoch weniger gerne.

Manchmal erzählt Kubacki auch Anekdoten aus dem polnischen Team. Vor Garmisch haben die Polen demnach eine Pokerrunde - Initiator: Piotr Zyla - gestartet. Kubacki gewann zweimal. Bei der Vierschanzentournee könnte er hingegen zum ersten Gesamtsieger ohne Tagessieg seit Janne Ahonen (1998/99) avancieren. In der Geschichte der Vierschanzentournee war das insgesamt acht Mal der Fall.

Der zweifache Tournee-Sieger Stoch, der heuer nicht wirklich in Tritt kommt, konstatiert seinem Landsmann gute Form. "Vor allem mental ist er stärker geworden", sagte Stoch. Und Kubacki kommt nun zur Paul-Außerleitner-Schanze, einer seiner "Lieblingsschanzen", wie er am Samstag meinte. In Bischofshofen wurde er im Vorjahr Zweiter, den Schanzenrekord (145 m) hält er seit der Qualifikation im Vorjahr selbst.