Nun beginnt das tägliche türkis-grüne „Ringen“

Der türkis-grüne Koalitionspakt steht. Gelesen wird er von ÖVP und Grünen aber teils unterschiedlich. „Ab dem Moment der Angelobung geht das Verhandeln weiter“, sagen die Grünen.

Die einstige türkis-blaue Bundesregierung hatte die eine, große Erzählung: In dieser Koalition werde nicht mehr gestritten. Ganz anders als davor unter Rot-Schwarz. Tatsächlich gab es weniger Hickhack - in vielen Dingen war man sich inhaltlich ohnehin einig. Den Rest, zumindest einen Teil davon, erledigte die berühmt-berüchtigte Message Control. Nun, unter einer türkis-grünen Regierung, wird sich die Erzählung vom Ende des Streits nicht mehr ganz so leicht fortführen lassen. Das haben die vergangenen Tage bereits gezeigt.