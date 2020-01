Stefan Kraft gewinnt Qualifikation in Bischofshofen

134,5 Meter weit flog der Salzburger auf seiner Heimschanze und gewann nach Oberstdorf zum zweiten Mal eine Qualifikation im Rahmen dieser Tournee. Die Favoriten auf den Gesamtsieg „schwächelten“ durchwegs.

Bischofshofen. Es steht noch kein Sieg, auch kein Podestplatz bei dieser Tournee zu Buche für das ÖSV-Team. Doch Stefan Kraft gewann bereits zum zweiten Mal nach Oberstdorf am Sonntag eine Qualifikation. Der Pongauer, 26, siegte in Bischofshofen mit einem Sprung auf 134,5 Meter - damit gilt er auch am Montag beim Dreikönigsspringen als einer der ersten Anwärter auf den Tagessieg.

Aber, um den Gewinn der 68. Auflage des Schanzenklassikers springen andere. Ryoyu Kobayashi wurde Sechster (134 m), Marius Lindvik Neunter (134) und Karl Geiger gar nur 16. (128). und Tourneeleader Dawid Kubacki? Der Pole wurde 13. (131,5) - und hinterließ von diesem Quartett noch den besten Eindruck.

Malysz glaubt an Kubacki

Es war aber nur die Qualifikation, der Bewerb steigt am Montag (17.30 Uhr, live ORF1), und es bleibt ein Spiel der Nerven. Kubacki hat einen Vorsprung von 9,1 Punkten auf Lindvik, den Nächstbesten. Das sind ca. fünf Meter und wirken durchaus beruhigend, sofern man den ersten Durchgang nicht vollkommen verpatzt. Adam Malysz, Tourneesieger von 2001 und jetzt Polens Sportdirektor, glaubt an seinen Landsmann. Er sagt: "Dawid ist ein spezieller Mann mit einem sehr korrekten Hobby. Er ist recht viel allein. Kubkackis Hobby? Er bastelt gerne Modellflugzeuge. Warum Kubacki siegen wird? „Er hat den Rekord in Bischofshofen. Er liebt diese Schanze."

Geiger hat 13,3 Punkte Rückstand, also knapp 6,5 Meter. Bei Kobayashi sind es 13 Zähler. Der erste Durchgang wird wohl entscheiden.

Zweitbester Österreicher wurde Daniel Huber als Zehnter unmittelbar vor Philipp Aschenwald. Mit Gregor Schlierenzauer (Quali-14.), Michael Hayböck (17.), Jan Hörl (24.), Manuel Fettner (36.), Clemens Leitner (40.), Clemens Aigner (43.), Markus Schiffner (44.) und Stefan Huber (45.) sind elf Österreicher beim Dreikönigsspringen dabei.

