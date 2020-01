Hunderttausende trauern in Teheran um General Soleimani

Hunderttausende Menschen sind in Teheran am Montag auf die Straße gegangen, um am Begräbnis des von den USA getöteten Generals Kassem Soleimani teilzunehmen.

Bei der Trauerfeier in der iranischen Hauptstadt kündigt die Tochter des Getöteten einen „schwarzen Tag" für die USA an: „Verrückter Trump, denke nicht, dass mit dem Märtyrertod meines Vaters alles vorbei ist."

„Tod Amerika“, „Tod Israel“: In der iranischen Hauptstadt Teheran haben sich hunderttausende Menschen versammelt, um an der der Trauerzeremonie für den bei einem US-Raketenangriff in Bagdad getöteten iranischen General Qassem Soleimani teilzunehmen. Am frühen Montagmorgen fand zunächst ein sogenanntes Leichengebet in der Universität Teheran statt, die Zeremonie wurde auf fast allen Fernsehkanälen des Iran live übertragen. Danach wurde Soleimanis Leiche zum Azadi-Platz im Westen Teherans transportiert. Viele wartende Iraner hielten Porträts von Soleimani in die Höhe.

Die Regierung hat den Montag in Teheran zum örtlichen Feiertag erklärt, damit dort alle Menschen an der Zeremonie teilnehmen können. Mehrere Straßen in der Stadtmitte wurden für Autos gesperrt, Schulen und Hochschulen blieben geschlossen. Von Teheran aus soll die Leiche Soleimanis nach der Trauerzeremonie dann in die schiitische Hochburg Ghom gebracht werden. Die Beisetzung selbst ist für den Dienstag in Soleimanis Geburtsort Kerman in Südostiran vorgesehen.

Der General hatte die für Auslandseinsätze zuständigen Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt und besaß auch großen politischen Einfluss im Nahen Osten.

Tochter von Soleimani droht „verrücktem Trump“

Unter den Trauernden - Staatschef Hassan Rohani war ebenso anwesend wie Parlamentspräsident Ali Laridschani und der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami - fand sich auch Seinab Soleimani, die Tochter des Getöteten. Wie der „Spiegel“ am Montag berichtet, kündigte sie in einer Rede an, dass den USA und Israel ein schwarzer Tag bevorstünde: „Verrückter Trump, denke nicht, dass mit dem Märtyrertod meines Vaters alles vorbei ist", sagte sie demnach.

Unterdessen hat die Nato hat wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran eine Sondersitzung einberufen. Für Montag sei ein Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der Botschafter angesetzt worden, teilte das Verteidigungsbündnis in Brüssel mit. Dabei solle über die Lage im Nahen Osten beraten werden.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien planen dem deutschen Außenminister Heiko Maas zufolge für den Montag ihrerseits Beratungen. „Das, was der Iran jetzt angekündigt hat, werden wir nicht einfach so achselzuckend hinnehmen können", meinte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Die Pläne des Iran stünden nicht im Einklang mit dem Atomvertrag.

Die Frontfrau der US-Demokraten, Nancy Pelosi, meldete sich ebenfalls zu Wort und kündigte an, mit einer Abstimmung im Repräsentantenhaus US-Präsident Donald Trump an einer Eskalation des Konflikts mit dem Iran hindern zu wollen. In einem Brief an ihre Parteikollegen schrieb Pelosi, das Repräsentantenhaus werde in der nun beginnenden Woche über die Anwendung der „War Powers Resolution" stimmen. Das Gesetz aus den 1970er Jahren legt unter anderem Regeln dafür fest, wie Präsidenten das US-Militär einsetzen können, wenn keine Kriegserklärung des US-Kongresses vorliegt. Konkretes Ziel sei es, militärische Aktionen der US-Regierung gegen den Iran auf 30 Tage zu begrenzen, schreib Pelosi.

(APA/AFP/Reuters/dpa/Red.)