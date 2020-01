Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über

die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Türkis-Grün wird angelobt: Genau 100 Tage nach der Nationalratswahl nimmt die erste türkis-grüne Bundesregierung Österreichs heute ihre Arbeit auf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobt in der Hofburg das Kabinett Kurz II mit 14 Ministern und zwei Staatssekretären an. Welche Vorhaben diese mitbringen und was das für den Einzelnen bedeutet, erfahren Sie hier. [premium]

General Soleimani wird beigesetzt: Der bei einem US-Luftangriff in Bagdad getötete iranische General Qassem Soleimani wird heute im Südostiran beigesetzt. Der Militärführer wird im Iran nunmehr als Märtyrer verehrt. Schon gestern hatten hunderttausende Menschen in Teheran Abschied von ihm genommen, seine Tochter rief dabei zur Rache an den USA auf. Mehr dazu. [premium]

USA dementieren Rückzug aus dem Irak: Trotz der Forderung des irakischen Parlaments nach einem Truppenabzug aller ausländischen Streitkräfte hegt das US-Militär nach eigenen Angaben keine dahin gehenden Pläne. „Die US-Politik in Bezug auf unsere Truppenpräsenz im Irak hat sich nicht verändert", sagte Pentagon-Sprecherin Alyssa Farah. Mehr dazu.

Der Brexit kehrt zurück: Das britische Parlament nimmt heute seine Beratungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wieder auf. Der Beginn der Parlamentsdebatte ist für 15.30 Uhr angekündigt. Am 20. Dezember votierte das Parlament mit 358 gegen 234 Stimmen für das von Premierminister Boris Johnson ausgehandelte Brexit-Abkommen. Der Brexit soll zum 31. Jänner vollzogen werden. Mehr dazu. [premium]

U-Haft für Südtiroler Unfalllenker? Ein 27-jähriger Südtiroler hat am Sonntag im Wintersportort Luttach bei einem Unfall sieben junge Deutsche tödlich verletzt. Die Behörden stellten bei ihm fast zwei Promille Alkohol fest. Der Mann sitzt seit Montag in Bozen in Haft. Heute könnte er angehört werden. Mehr dazu.

Sony präsentiert E-Auto: Mit einem eigenen Elektroauto in Kooperation mit Magna Steyr und einer Reihe weiterer Partner hat der japanische Elektronik-Konzern Sony auf der Technik-Messe CES in Las Vegas für Überraschung gesorgt. Die Details, inklusive Videos, finden Sie hier.

Der Liveticker zum Mitlesen: