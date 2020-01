John Baldessari : Der „Pate der Konzeptkunst“

John Baldessari prägte eine ganze amerikanische Künstlergeneration.

„I will not make any more boring art“, ließ John Baldessari Kunst-Studierende 1971 auf die Wände einer Galerie schreiben. Strafe? Schwur? Man könnte es auch als Motto des am Donnerstag mit 88 Jahren in seinem Zuhause in Kalifornien gestorbenen „Paten der Konzeptkunst“ verstehen. Baldessari war als Lehrer (Cal Arts) und Vordenker einer ganzen Generation US-Künstler (Cindy Sherman, Robert Longo) wesentlich. 1970 verbrannte er als Kunstaktion alle Bilder, die er in seiner Frühzeit gemalt hatte. Und wandte sich einer von der Pop-Art beeinflussten, medienkritischen Kunst zu. Er arbeitete u. a. mit Zeitungsfotos, berühmt etwa seine Collagen, bei denen er mit knallbunten Kreisen die Gesichter überklebte, anonymisierte und dennoch hervorhub. Ein Beispiel dafür war 2017/18 in Wien auf dem Eisernen Vorhang der Staatsoper zu sehen. (sp)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2020)