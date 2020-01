Frauen-Tournee als neuer Coup des Skispringens

Ab 2023 hält Tournee-Präsident Johann Pichler eine Frauen-Serie für möglich. Der Weltverband FIS ziert sich, noch. Chiara Hölzl sagt: „Wir wären dazu bereit!"

Bischofshofen. Knapp 100.000 Besucher an allen vier Tournee-Orten, in Deutschland wieder TV-Quoten jenseits der zehn Millionen Zuschauer, auch aus Deutschland, Schweiz und Norwegen positive Resonanzen – die 68. Auflage des Schanzenklassikers war ein Erfolg. Trotzdem wird hinter den Kulissen über Reformen und höhere Preisgelder diskutiert, der Ruf nach Veränderung und Fortschritt laut.

Derzeit bekommt der Tourneesieger 20.000 Franken (18.450 Euro) als Bonus, nebst dem „Goldenen Adler“ und den Tagesprämien. Für Beobachter zu wenig, geht es nach Tournee-Präsident Johann Pichler (SC Bischofshofen) sollen bald Gespräche mit der FIS starten. Und, auch in einem weiteren Punkt will er den Weltverband überzeugen: eine Tournee für Skispringerinnen.

In Norwegen funktioniert es

Beim ÖSV, sagt Pichler, hätte er eine „positive Haltung“ herausgehört. Vom deutschen Skiverband gebe es noch keine Rückmeldung, auch die FIS ziere sich. Dass im Sinne der Gleichberechtigung und des gestiegenen Interesses, immerhin gibt es einen Frauen-Weltcup mit neun Großschanzen und auch bei einer WM Medaillen, Stimmen lauter werden, sei logisch. Ob und wann Daniela Irschako-Stolz, Chiara Hölzl und Co. Teil des Spektakels werden?

Pichler glaubt, 2023 könnte es soweit sein. Logistik, Anreise, Unterkunft, Ablauf und Richtlinien (Verschiebungen) müssten vorab geklärt sein. Ein Frauenspringen am Qualifikationstag der Männer durchzuführen, hält Pichler für verfehlt. Am gleichen Tag wird es jedoch schwer. Bei der in Norwegen stattfindenden und finanziell höher dotierten „Raw-Air-Serie“ funktioniert es jedoch bereits.

Die seit 1953 laufende Vierschanzentournee würde es schmücken. Selbst die geringere Leistungsdichte bei den Frauen dient nicht länger als „Ausrede“ . . .

Hölzl: „Wir sind bereit!"

Bei Österreichs derzeit bester Skispringerin kamen die Worte von Tournee-Präsident Pichler naturgemäß gut an. „Wir hätten es uns verdient. Wir haben gezeigt, dass wir auch auf großen Schanzen gut springen können und ich kann nur sagen: Wir sind bereit. An uns liegt es nicht“, sagte Chiara Hölzl, die dem Dreikönigsspringen als Zaungast beiwohnte, der APA.

Den Hauptbewerb der Frauen am Qualifikationstag der Männer durchzuführen, würde die Salzburgerin, die zuletzt in Klingenthal ihren ersten Weltcupsieg feierte, nicht stören. „Ich würde das nicht tragisch finden. Im Gegenteil: Ich würde das als richtig großen Schritt nach vorne für uns Damen sehen.“ Sie verwies auf die „bummvollen“ Arenen in Deutschland bereits am Quali-Tag. „Für uns sind 5000 bis 6000 Zuschauer sehr viel.“

