Donald Tusks Zwischenbilanz

(c) REUTERS (POOL)

Der ehemalige Ratspräsident publiziert sein politisches Tagebuch. Tusk kritisiert das EU-Management der Flüchtlingskrise – und ist voller Lob für Van der Bellen.

Wenn ein Verkäufer lauthals seine Ehrlichkeit anpreist, ist für gewöhnlich Vorsicht angesagt. Im Falle von Donald Tusk gilt diese eherne Regel des Selbstschutzes nur eingeschränkt – und zwar aus drei Gründen. Erstens handelt es sich bei der solcherart angepriesenen Ware um Tusks Memoiren aus seinen vergangenen fünf Jahren als Präsident des Europäischen Rats – der zu erwartende Schaden bei einem potenziellen Fehlkauf ist also gering. Zweitens ist bei politischen Tagebüchern von vornherein nicht davon auszugehen, dass ihre Verfasser den Lesern die ungeschminkte Wahrheit vermitteln wollen – vor allem dann nicht, wenn sie, wie Tusk, nach wie vor politisch aktiv sind. Und drittens ermöglicht Tusks Zwischenbilanz (er ist seit Dezember Vorsitzender der Europäischen Volkspartei) abseits der Interessen des Autors in der Tat einen Blick hinter die Kulissen der Europapolitik in den turbulenten Jahren 2014 bis 2019.