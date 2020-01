Selbstzähmung eines Widerborstigen

(c) imago images/Pixsell (Jurica Galoic/PIXSELL via www.im)

Sein Comeback hat der künftige Präsident, Zoran Milanović, vor allem seiner Rivalin zu verdanken: Deren Patzer haben dem sozialdemokratischen Ex-Premier den Sieg beschert.

Belgrad/Zagreb. Oft stand sich Zoran Milanović mit seinem störrischen Charakter in seiner Karriere selbst im Weg. Doch wie während des Wahlkampfs glückte Kroatiens künftigem Präsidenten auch in der Stunde seines größten Erfolgs die Selbstzähmung seiner widerborstigen Kämpfernatur. Nur kurz ballte der sozialdemokratische Ex-Premierminister die Hand zur Siegesfaust, bevor er sich bereits in der Wahlnacht in der künftigen Rolle des überparteilichen Landesvaters versuchte.