Carrefour kauft Essenslieferant

Mit Dejbox will der Supermarkt Kunden gewinnen.

Paris/Wien. Der französische Supermarktkonzern Carrefour will mit der Übernahme des Essenslieferdienstes Dejbox sein Geschäft rund um den Onlinehandel ausbauen. Dejbox beliefert als Internetkantine Mittelständler und kleinere Firmen sowie Büros mit Mittagessen. Das Unternehmen hat zuletzt mit rund 300 Beschäftigten einen Jahresumsatz von rund 20 Mio. Euro erzielt. Carrefour könne somit die Kundenbasis ausbauen. Carrefour will gezielt in Onlinehandel und Eigenmarken investieren, um sich im Wettbewerb mit dem Rivalen Leclerc und dem Online-Riesen Amazon zu behaupten. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2020)