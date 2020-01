Der finale Flug ins Rampenlicht

Stefan Horngacher, Alexander Stöckl oder Richard Schallert hatten in Bischofshofen noch die Chance auf den Tourneesieg – über Umwege, Philosophien und Tricks.

Bischofshofen/Wien. Ein höchst schweigsamer Bastler von Modellflugzeugen aus Polen, ein Hobby-DJ aus Oslo, der vor der 68. Vierschanzentournee noch kein Weltcupspringen gewonnen hatte, ein Deutscher Zöllner oder ein still lächelnder Japaner, der schnelle Autos und Mode liebt – das Finale dieser Skisprungtournee war in Bischofshofen zwar durchaus mit kuriosen Protagonisten geschmückt. Doch es war so ausgeglichen und spannend wie schon seit Jahren nicht mehr.

Offenbar sind die Zeiten, in denen einer allen auf und davon gesprungen ist, vorbei. Nach zwei „Grand-Slam“-Siegen in Serie, durch Kamil Stoch (2018) und Ryōyū Kobayashi (2019) hatte der vor dem letzten Sprung führende Pole Dawid Kubacki, 29, sogar die Chance, den Klassiker als erster Springer nach Janne Ahonen (1999) ohne Tagessieg zu gewinnen. Der Weltmeister von Seefeld (Normalschanze) war zudem der Einzige, der verhindern konnte, dass ein österreichischer Trainer jubeln konnte. Denn mit Stefan Horngacher (Deutschland), Alexander Stöckl (Norwegen) und Japan, wo der Vorarlberger Richard Schallert als Heimtrainer der meisten Athleten in Sapporo agiert, hat die rot-weiß-rote Trainerphilosophie weiterhin Saison am Schanzenturm.

Die ganz klare Chefrolle

Horngacher, 50, hat mit Polen bereits alles gewonnen, wovon Trainer träumen können. Seit Sommer ist der Tiroler als Nachfolger des Kleinwalsertalers Werner Schuster für den DSV unterwegs und hat alles umgekrempelt. Er legt Wert auf Kraft, Athletik, „die Wissenschaft hielt Einzug“, verriet er stolz in Oberstdorf. Bei Tempo und Anfahrtshocke kennt er kein Pardon, die in anderen Ländern geduldete Arbeit mit Heimtrainern ist ihm als Teamchef fremd. Er setzt Akzente und gibt die Richtung vor, all das macht der Familienvater, der schon vor vielen Jahren in Titisee-Neustadt sein zweites Zuhause gefunden hat, mit ungeheurer Akribie. All das aber still und leise, große PR-Termine und Shows gibt es nicht mehr.

Auch das Schauspiel vor dem ersten Durchgang, wenn Kameras durch das Containerdorf pilgern und der Reihe nach Springer beim Gablern, Aufwärmen oder Wachseln zeigen, ist ihm zuwider. Seitdem Horngacher der Chef ist, kommen die Deutschen pünktlich zum Turm. Keine Minute zu früh, direkt zur Schanze. Dass mit Geiger, einem Mitglied des Zollskiteams, bis zum Tourneefinale noch ein Deutscher die Chance auf den ersten Triumph nach Sven Hannawald (2002) hatte, war eindeutig sein Verdienst.

Norwegens Senkrechtstarter

Alexander Stöckl, 47, ist seit 2010 in Norwegen die Autorität am Schanzentisch. Er hat alles gewonnen, ob WM- und Olympiagold, Gesamtweltcup, Skifliegen, Rekorde – nur die Tournee strahlt noch nicht in seiner Vita. Dass Marius Lindvik, 21, ein Senkrechtstarter aufblühte, dürfte seiner Motivationskunst und Materialvisionen geschuldet sein. „Der Bua“, sagt Stöckl, „ist enorm kaltschnäuzig. Und er macht, was ich ihm sage. Sofort“. Sollte dem „Buam“, der in Oslo ob seiner Musikliebe „Avicii“ gerufen wird, nach Siegen in Garmisch und Innsbruck der Coup gelingen, wäre auch Stöckl am Ziel.

So hoch wie nie fliegt derzeit auch Richard Schallert. Seit April 2019 ist der 57-Jährige als Coach (zuvor Tschechien, Russland) in Sapporo engagiert. Kobayashi ist einer der „begabtesten Athleten“ – ein Versprechen für die Zukunft.

AUF EINEN BLICK Die Vierschanzentournee findet seit 1953 statt, mit Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Sie gilt als das Wintersporthighlight um den Jahreswechsel.



Erfolgreichster Teilnehmer ist Janne Ahonen (FIN) mit fünf Siegen.



Österreich und Finnland feierten die meisten Tourneesiege, jeweils 16.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2020)