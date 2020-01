Türkei wehr Lira-Absturz ab

Staatliche Banken stabilisieren die Währung.

Ankara/Wien. Ungeachtet der Spannungen am Golf hat sich die türkische Lira am Montag behauptet. Händler machten Interventionen staatlicher Banken dafür verantwortlich. „Sie sind auf dem Markt aktiv, genauso wie am Freitag“, sagte ein Experte. „Es ist schwierig zu sagen, wie viele Dollar verkauft wurden, aber es ist eindeutig, dass sie keinen übermäßigen Kursrutsch der Lira zulassen werden.“ Ein Dollar wurde mit 5,9735 Lira gehandelt. 2019 hat die türkische Währung nach der Militärintervention in Syrien elf Prozent an Wert verloren. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2020)