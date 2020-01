Der Iran-Konflikt erfasst den Ölmarkt

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verunsichern die globale Wirtschaft. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani zeigen sich die Märkte irritiert.

Wien. Noch hält sich der Iran mit seiner Vergeltung für die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch eine US-Drohne bedeckt. Dass etwas kommen wird, gilt jedoch als sicher. So kündigte Soleimanis Tochter anlässlich des Begräbnisses in Teheran am Montag, bei dem Hunderttausende Menschen auf der Straße waren, einen „dunklen Tag“ für die USA an (siehe auch Seite 5).