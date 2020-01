Kubacki auf Kurs Richtung Tourneesieg

Ein Sprung auf 143 Meter beschert dem Polen Dawid Kubacki die beste Ausgangslage für den finalen Sprung bei der 68. Vierschanzentournee.

Dawid Kubacki führt vor dem letzten Sprung der 68. Vierschanzentournee in der Gesamtwertung 14,2 Punkte vor dem Norweger Marius Lindvik. Der Pole stand im ersten Durchgang des Finales in Bischofshofen die Bestweite (143 m) und führt auch die Einzel-Konkurrenz beim Dreikönigsspringen vor dem Deutschen Karl Geiger (140/+3,9 Punkte) und Marius Lindvik (139/5,1) an.

Ryoyu Kobayashi (135/13,8) verspielte als Elfter wohl endgültig die Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung. Bestplatzierter Österreicher ist Stefan Kraft als Vierter (138/7,4). Acht der elf für den Hauptbewerb qualifizierten ÖSV-Athleten haben den Sprung in die Top 30 geschafft.