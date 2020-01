Volksoper: „Carmen“ in überhöhter Geschwindigkeit

Bizets Musik zündet nicht, wenn man nur das Tempo anzieht.

Sevilla am Währinger Gürtel: Das klingt frivoler als es je auf einer Bühne passieren könnte. Dabei ist es doch ein kühnes bis freches Unterfangen, eine abgespielte, unansehnliche, platte „Carmen“-Inszenierung wiederbeleben zu wollen. Für eine solche „Wiederaufnahme“ fehlen an der Volksoper viele Voraussetzungen. Von der Premiere, 1995, blieb doch lediglich in Erinnerung, dass Bertrand de Billy explosiv, fesselnd dirigierte. Guy Joostens Inszenierung wurde in der Folge nicht rechtzeitig entsorgt, heute beschränkt man sich auf langweilige Arrangements von Schablonen statt Charakteren.