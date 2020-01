Der Überflug eines Modellflugzeug-Bastlers

Dawid Kubacki gewinnt die 68. Auflage des Schanzenklassikers als dritter Pole nach Adam Malysz und Kamil Stoch. Österreich beendet diese Tournee ohne Podestplatz - Stefan Kraft wurde dreimal Vierter.

Bischofshofen/Wien. Ein Bastler von Modellflugzeugen ist der Gewinner der 68. Vierschanzentournee. Der Pole Dawid Kubacki, 29, ließ sich die große Chance beim Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen nicht nehmen und gewann den Schanzenklassiker mit Sprüngen auf 143 und 140,5 Meter. Er ist nach Adam Malysz (2001) und Kamil Stoch (2017, 2018) der dritte Pole, der diesen Klassiker gewinnen konnte. Er sagt: „Ich fühle mich wie in einem Traum.“

Der stets so unscheinbar wirkende Pole strahlte, als er von seinen Teamkollegen durch den Auslauf der Bischofshofener Schanze getragen wurde. Dritter in Oberstdorf und Garmisch, Zweiter in Innsbruck und jetzt Sieger in Bischofshofen – er ist die Nummer 1 der Tournee. Er erhält dafür einen Siegerscheck über 20.000 Franken und den 9,2 Kilogramm schweren Pokal, den „Goldenen Adler“.

Mit ihm sprangen Karl Geiger (GER; 140/136) und Marius Lindvik (NOR; 139/137) auf das Podest. Für Österreich war das nicht unbedeutend, denn damit ging diese Tournee ohne Podestplatz zu Ende. Es ist kein Ruhmesblatt. Dass Stefan Kraft dreimal Vierter (138/137) wurde und zweimal die Qualifikation (Oberstdorf, Bischofshofen) gewann, bleibt jedoch als schwacher Trost.

In Polen höchst redselig

Die Außerleitner-Schanze liegt Kubacki, als Rekordhalter (145 Meter) wäre jede andere Auskunft auch eher irritierend. Mit Österreichs Schanzen hatte sich der 29-Jährige aus Krakau, der seit seinem sechsten Lebensjahr vom Skispringen begeistert ist, ohnehin schon angefreundet. 2019 gewann er bei der Seefeld-WM auf dem Bergisel Gold von der Normalschanze.

Seit 2009 im Weltcup dabei, galt Kubacki jedoch nie als Jahrhunderttalent. Sein früherer Trainer Stefan Horngacher beschreibt ihn so: „Er ist ein vollkommen unaufgeregter Typ, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht.“ Konzentration, Arbeit, Bescheidenheit und Understatement – das kommt beim Bastler von Modellflugzeugen stets durch.

Bei polnischen Medien ist er dennoch bereits beliebter als Stoch, der zweimal die Tournee und auch bei Winterspielen Gold gewonnen hat. Denn für sie ist er nahbar, sind Sprachbarrieren vollkommen inexistent. Dass Kubacki zuvor nur in Predazzo 2018 im Weltcup gesiegt hatte, ist ob seiner Persönlichkeit dann nicht weiter von Belang. In der Heimat scheut er auch die Öffentlichkeit keineswegs, pflegt sein Instagram-Profil und plaudert auch mal über Privates oder gibt vor Wettkämpfen teaminterne Anekdoten preis. Etwa, dass man am Vorabend gerne pokert (und er gewinnt). Und seine Leidenschaft? Er bastelt einfache Flugzeug-Exemplare, „auch Hubschrauber.“ Aerodynamik, Sensibilität, Fliegen, Höhe – dann vergisst er rundum alles.

Weil er sein Hobby unterwegs im Weltcup nicht allerorts ausüben kann, sind Playstation und Smartphone sein steter Wegbegleiter. Dann hebt er eben virtuell ab.