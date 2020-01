Österreichs erste türkis-grüne Bundesregierung wird angelobt

Van der Bellen und Kurz in der Hofburg

14 Minister, zwei Staatssekretäre: Exakt 100 Tage nach der Nationalratswahl wird die Koalition aus ÖVP und Grünen heute um 11 Uhr von Bundespräsident Van der Bellen angelobt. Mit Livestream.

100 Tage nach der vorgezogenen Nationalratswahl nimmt die erste türkis-grüne Bundesregierung Österreichs heute ihre Arbeit auf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ab 11 Uhr in der Hofburg das Kabinett von Bundeskanzler Sebastian Kurz, das 14 Minister und zwei Staatssekretäre umfasst, angeloben. Im Anschluss daran übernehmen die neuen Regierungsmitglieder von der Übergangsregierung ihre Ressorts. Den ersten Ministerrat wird die neue Regierung am Mittwoch abhalten, am Donnerstag oder Freitag wird Kurz dann im Parlament seine Regierungserklärung abgeben.



Der Livestream von der Angelobung beginnt um 11 Uhr:





Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.

Die scheidende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich bereits am Montag in einem Video von den Österreichern verabschiedet und wünschte ihren Nachfolgern darin „in unser aller Interesse viel Erfolg bei der Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben“.

In Zahlen Das türkis-grüne Kabinett von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist um einen Minister größer als sein türkis-blaues Kabinett. Wegen des neuen Größenverhältnisses der Regierungsparteien hat die ÖVP jetzt mit zehn um drei Ressortschefs mehr als 2017 bis 2019. Die Grünen konnten vier (inklusive Vizekanzler) nominieren - während die FPÖ 2017 sechs Ministerposten besetzte. Der Abstand zwischen der ÖVP und ihrem Koalitionspartner ist jetzt beträchtlich größer: Die ÖVP kam bei der Wahl auf 37,46 Prozent, die Grünen waren mit 13,90 Prozent viert-stärkste Partei - also um 23,56 Prozentpunkte schwächer. 2017 trennten ÖVP (31,47 Prozent) und den Koalitionspartner FPÖ (25,97 Prozent) nur 5,50 Prozentpunkte.

(Red./APA)