Hyundai stellt Lufttaxi-Projekt mit Uber vor

Der südkoreanische Autobauer Hyundai will künftig auch Lufttaxis bauen.

Das Fluggerät soll vier Passagieren und einem Piloten Platz bieten und auf der Lufttaxi-Plattform des Fahrdienst-Vermittlers Uber eingesetzt werden. Die an eine Riesen-Drohne erinnernden Maschinen sollen in "Größenordnungen der Autoindustrie" produziert werden, sagte Hyundai-Manager Youngcho Chi auf der Technik-Messe CES.

Das Hyundai-Lufttaxi mit Elektromotoren werde deutlich leiser als ein Hubschrauber fliegen und auch ein Fallschirm-System zur sicheren Landung in Notsituationen haben, hieß es in Las Vegas. Uber entwickelt schon seit mehreren Jahren die Lufttaxi-Plattform Elevate, auf der Fluggeräte verschiedener Hersteller eingesetzt werden sollen. Der kommerzielle Start von Elevate in ersten Städten wird für 2023 angepeilt.

Auf der CES stellte Hyundai auch das Konzept des Mehrzweck-Fahrzeugs S-Link vor, das autonom Menschen und Güter transportieren soll, aber auch als mobiles Geschäft, Büro oder Hotelzimmer dienen soll. Eine ähnliche Vision hatte vor zwei Jahren schon Toyota auf der CES präsentiert.

(APA/dpa)