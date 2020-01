Iran will 13 Rache-Szenarien prüfen

In iranischen Medienberichten ist von 13 Rache-Szenarien die Rede. Das Parlament verabschiedete ein Gesetz, das US-Truppen zu „Terroristen erklärt“ und erhöhte das Budget für die Revolutionsgarden.

Die gezielte Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch das US-Militär schürt die Furcht vor einer Eskalation in der Nahost-Region. Der Iran prüft einem Agenturbericht zufolge 13 Rache-Szenarien. Das berichtet die Nachrichtenagentur "Fars" unter Berufung auf einen hochrangigen Sicherheitsbeamten. Wie diese Szenarien aussehen könnten, berichtet „Fars“ nicht.

Möglich erscheinen mehrere Varianten. Von einem großen Schlag gehen Experten nicht aus - eher von mehreren Aktionen, die den USA weh tun könnten: von Cyber-Angriffen über einzelne Anschläge auf Militärbasen oder das Schüren weiterer Unruhen in benachbarten Ländern, in denen die USA noch aktiv sind. Denn würde der Iran zu einem massiven Vergeltungsschlag ausholen, würde man die USA mutmaßlich zu einer weiteren Racheaktion provozieren.

Indes ist es nach Ansicht von Israel ist noch nicht abzuschätzen, ob der Iran auf dem Weg ist, Atomwaffen zu bauen. "Dafür ist es zu früh", sagt Israels Energieminister Yuval Steinitz, der auch Israels Sicherheitskabinett angehört, im Radio. Man müsse abwarten und die Lage beobachten. Er bekräftigte, Israel werde es dem Erzfeind Iran niemals gestatten, Atomwaffen zu haben.

Der Iran signalisierte am Dienstag sogar Bereitschaft, die Vorgaben des internationalen Atomabkommens nach mehreren Verstößen und einer angekündigten weiteren Abkehr wieder zu respektieren. Der Iran sei bereit, sich wieder vollständig an die Vereinbarung zu halten, erklärt der stellvertretende Außenminister Abbas Arakchi laut einem Twitter-Eintrag, der am Dienstag auf der Seite seines Ministeriums veröffentlicht wurde. Details oder etwaige Bedingungen wurden nicht genannt.

US-Truppen werden als „Terroristen“ eingestuft

Als Reaktion auf die gezielte Tötung von General Soleimani hat der Iran sämtliche US-Truppen als "Terroristen" eingestuft. Das Parlament in Teheran verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. Zudem wurde das Budget der Revolutionsgarden (IRGC) bis zum Ende des persischen Jahres (20. März 2020) erhöht. Das gab Parlamentspräsident Ali Larijani am Dienstag bekannt. Auf Anweisung des obersten iranischen Führers, Ayatollah Ali Khamenei, wurde das Budget der IRGC um 200 Millionen Euro erhöht, sagte Larijani nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA.

Die Erhöhung stehe im Zusammenhang mit der Umsetzung des Plans der "harten Rache" gegen die USA für die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani. Außerdem hat das iranische Parlament alle Kommandanten des Pentagons, die für den Tod Soleimanis verantwortlich waren, als "Terroristen" bezeichnet, wie IRNA berichtete. Das Gesetz wurde demnach mit "Tod den USA"-Rufen der Abgeordneten einstimmig verabschiedet.

Soleimani war in der Nacht auf Freitag von US-Drohnen in der irakischen Hauptstadt Bagdad mit einem Raketenangriff getötet worden. Washington rechtfertigte den Luftschlag damit, dass der Chef der Al-Quds-Einheiten folgenschwere Angriffe auf US-Bürger geplant habe. Soleimani war der wichtigste Vertreter der iranischen Streitkräfte im Ausland und galt als Architekt der iranischen Militärstrategie in den Nachbarländern.

