Archivbild. Die Kommoden der Serie "Malm" - rechts im Vordergrund - wurden in den USA und in Kanada zur Gefahr für kleine Kinder, sofern sie nicht an der Wand befestigt wurden.

Eine nicht an der Wand befestigte Kommode erschlug in den USA drei Kinder, nach einem Produktrückruf 2016 verstarb ein weiteres Kind. In diesem Fall einigten sich Ikea und Familie vor Gericht.

Im Mai 2017 starb Jozef Dudek im Alter von zwei Jahren. Eine etwa 30 Kilo schwere Ikea-Kommode der Serie „Malm“ kippte auf den kleinen Buben im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Familie klagte den schwedischen Möbelkonzern. Mehr als zwei Jahre später wurde vor Gericht eine Einigung erzielt. Während keine gerichtliche Vereinbarung die tragischen Ereignisse ändern könne, sei man im Interesse aller Beteiligten dankbar, dass in dem Fall eine Einigung erzielt worden sei, sagte eine Ikea-Sprecherin am Dienstag.

Die Höhe der Summe, die Ikea den Angehörigen zahlt, sowie weitere Details wolle das Unternehmen nicht nennen. Mehreren Medienberichten zufolge soll es sich um eine Zahlung in Höhe von 46 Millionen Dollar handeln - das sind umgerechnet mehr als 41 Millionen Euro. Laut Anwälten die höchste Vergleichssumme im Todesfall eines Kindes, die je in den USA erzielt worden sei.

Eltern wollen Eltern und Produzenten sensibilisieren

In einem Statement der Eltern des kleinen Jozef sprechen Joleen und Craig Dudek von ihrer „Verzweiflung“ über den Verlust ihres Sohnes. „Wir hätten nie gedacht, dass ein Zweijähriger eine nur 30 Inches (76 cm) hohe Komode zum Umfallen bringen kann“, werden die Eltern zitiert. „Erst später haben wir herausgefunden, dass [sie] vom Design her instabil war“. Das Ehepaar Dudek sei mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie nicht wollten, dass etwas Ähnliches in anderen Familien geschehe. Sie appellierten an alle, die betroffene Kommode aus der Malm-Serie zurückzugeben. Außerdem kündigte das Paar an, eine Million Dollar aus der Vergleichszahlung an Gruppen zu spenden, die sich dafür einsetzten, Kinder vor gefährlichen Produkten zu schützen.

Die Familie warf Ikea im Prozess vor, von der Kippgefahr gewusst zu haben - auch davon, dass dies zu Verletzungen und Todesfällen von Kindern geführt habe. Die Kommode wurde in Nordamerika 2016 zum ersten Mal zurückgerufen - die größte Rückrufaktion in der Geschichte des Konzerns. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei Kinder durch ein Umkippen der Kommode ums Leben gekommen. Nach den ersten beiden Todesfällen hatte der Konzern lediglich dazu aufgerufen, die Kommoden an der Wand zu befestigen. Nach dem dritten tödlichen Unfall, entschied man sich schlussendlich für einen vollständigen Rückruf.

2017, nach dem Tod von Jozef Dudek, gab es einen erneuten Rückruf in den USA und in Kanada. Die Ausmaße von Malm würden eine „ernsthafte Gefahr“ des Umstürzens darstellen, wenn die Kommode nicht an der Wand befestigt sei, hießt es damals von Ikea.

(APA/dpa)