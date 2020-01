Walkner auf dritter Dakar-Etappe auf Rang sechs

Der Tagessieg ging an den Us-Amerikaner Ricky Brabec. In der Gesamtwertung liegt Matthias Walkner an fünfter Stelle.

Matthias Walkner belegte auf der 3. Etappe der Rallye Dakar auf 504 km um Neom den sechsten Platz. Den Tagessieg sicherte sich der US-Amerikaner Ricky Brabec (Honda) in 4:08:23 Stunden vor seinem chilenischen Markenkollegen Jose Ignacio Cornejo Florimo (+9:39 Min.). Walkner hatte im Ziel 20:07 Minuten Rückstand.

In der Gesamtwertung der Motorradklasse liegt Brabec vor Cornejo Florimo voran, Walkner rangiert mit 17:56 Minuten Rückstand an fünfter Stelle.

(APA)