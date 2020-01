Pedro Sanchez und Podemos-Chef Pablo Iglesias Turrion umarmen einander nach der Wahl im spanischen Parlament in Madrid.

Nach vier Jahren Politikblockade übernimmt in Spanien eine linke Regierungskoalition. Sanchez ist aber auch auf die Gunst einer katalonischen Separatistenpartei angewiesen.

Nach langer politischer Hängepartie ist der Sozialist Pedro Sanchez zum Ministerpräsidenten Spaniens gewählt worden. Er erhielt am Dienstag im Parlament die dafür nötige einfache Mehrheit der Stimmen - allerdings nur knapp: 167 der Abgeordneten stimmten für ihn, 165 gegen ihn.

Sanchez konnte dabei auf die Unterstützung der zu einer Koalition bereiten Linkspartei Unidas Podemos sowie auf Stimmen kleinerer Regionalparteien setzen. Die Separatisten-Partei ERC aus Katalonien hatte angekündigt, sich der Stimme zu enthalten und damit die Wahl von Sanchez zu ermöglichen. Damit geht eine lange politische Blockade in Spanien zu Ende. Im November waren die Wähler zum vierten Mal binnen vier Jahren an die Urnen gerufen worden.

Fast wäre der Deal mit den katalonischen Separatisten noch geplatzt, als die spanische Wahlkommission am Freitag auf Antrag mehrerer Oppositionsparteien überraschend angekündigte, Kataloniens Regionalchef Quim Torra abzusetzen. Ihm wird Ungehorsam vorgeworfen, weil er sich vor der Parlamentswahl im April geweigert hatte, Unabhängigkeitssymbole von öffentlichen Gebäuden in Barcelona zu entfernen. Die Abspaltungsbefürworter waren empört über die Nachricht. Sánchez musste noch einmal zittern, bis die ERC am Samstag ankündigte, ihn dennoch weiter zu unterstützen.

Auch von der Opposition hagelte es massive Schelte. Bei der Parlamentsdebatte vor der ersten (später verlorenen) Abstimmung am Samstag ging es im Madrider "Congreso de los Diputados" hoch her, Parlamentspräsidentin Meritxell Batet musste die lautstark protestierenden Abgeordneten immer wieder zur Ordnung rufen. Der Chef der konservativen Volkspartei PP, Pablo Casado, warnte vor "einer Frankenstein-Regierung, die sich aus Kommunisten und Separatisten zusammensetzt".

