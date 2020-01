Von der Playstation zum Elektroauto: Wenn Sony das kann . . . 

Was Sony mit seinem Elektroauto plant, ist unklar. Eines zu entwickeln ist jedenfalls kein Problem, die Herausforderung ist - und daran ist Tesla fast gescheitert -, es in Serie zu bauen.

Es erinnerte ein wenig an die Präsentationen des verstorbenen Apple-Chefs Steve Jobs: „One more thing." Eben hatte Sony auf der CES in Las Vegas über den Erfolg seiner Playstation 4 gesprochen, einen Ausblick auf die Playstation 5 gegeben - und dann stellte CEO Kenichiro Yoshida völlig überraschend ein Elektroauto vor.



Ein E-Auto mit 536 PS, einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden (über die Reichweite machte Sony keine Angaben).