Die verschollenen Buchstaben vom Stadtpark

Über Wochen hinweg wurden Buchstaben aus der denkmalgeschützten U-Bahn-Station gestohlen. Nun ergreifen die Wiener Linien Maßnahmen.

Wien. Zuerst war es das „A“, kurz darauf folgten „S“ und „D“, mittlerweile sind vom historischen Schriftzug „Stadtpark“ in der gleichnamigen U-Bahn-Station nur noch Schemen zu erkennen. Über Monate hinweg wurden die schwarzen Buchstaben in der U4-Station abmontiert und gestohlen, nun sorgt das leere Stationsschild für Verwunderung. Ein neues Phänomen ist das nicht, erzählt Barbara Pertl, Sprecherin der Wiener Linien, der „Presse“. Immer wieder würden Buchstaben verschwinden, auch in der Station Schönbrunn, wo es statt der mit Folien aufgeklebten Stationsnamen noch die alten 3-D-Buchstaben gibt. „Wir haben bloß seit April nicht mehr nachgepickt.“ Und das, so Pertl, falle nun auf.

An diesem Schild ist der Schriftzug nur noch zu erahnen. Imlinger/Die Presse

Bisher seien fehlende Buchstaben nachgefertigt und mit Dübeln und Kleber festgemacht worden. Nun wurde an einer neuen Anbringungsart gefeilt – zusammen mit dem Bundesdenkmalamt, denn die Buchstaben sind, wie alles in den Otto-Wagner-Stationen, denkmalgeschützt. „Wir sagen natürlich nicht, was sich genau ändert“, meint Pertl. Nur so viel: Die neuen Schriftzüge werden in den nächsten Wochen angebracht.

Von den Tätern fehlt jede Spur, da die Wiener Linien nicht selbst auf die Überwachungsvideos zugreifen dürfen. „Ohne Anzeige müssen wir sie löschen, das sagt das Gesetz“, erklärt Pertl. Bisher habe man davon abgesehen, weil sich der Schaden – 100 Euro pro Buchstabe – in Grenzen hielt. In Zukunft werde man aber Anzeige erstatten.

(Die "Presse"-Printausgabe vom 08.01.2020)