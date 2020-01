Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Österreich hat exakt 100 Tage nach der Nationalratswahl eine neue Regierung: Türkis-Grün wurde von Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Wiener Hofburg angelobt. „Heute schließt sich ein Kreis“, sagte Van der Bellen in Anspielung auf die vergangenen turbulenten innenpolitischen Monate nach Bekanntwerden der Ibiza-Affäre im Mai 2019. Mehr dazu

Die SPÖ gratulierte der Regierung, FPÖ-Klubchef Kickl hingegen zeigte sich verärgert darüber, dass der Bundespräsident „den Weg der ÖVP zur totalen strukturellen Macht“ geebnet habe (mehr dazu). Die scheidende Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wiederum bezeichnete die neue Regierung heute als Vorbild über die Grenzen hinaus (mehr dazu).

Eine Panne bei der Übertragung des ORF in der „TVThek“ hat die Angelobung übrigens unfreiwillig zur Lachnummer gemacht: Falsche Untertitel wurden eingeblendet - fast so, als kämen sie von den Kabarettisten von „Maschek“. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

Ayatollah Khamenei will USA direkt angreifen: In iranischen Medienberichten ist von 13 Rache-Szenarien die Rede, von denen „selbst die schwächste Option ein historischer Albtraum für die USA wäre“, heißt es in der iranischen Propaganda. Mehr dazu

Polizei muss nicht mehr Herkunft von Straftätern nennen: Der scheidende Innenminister, Wolfgang Peschorn, trennte sich noch Anfang Jänner von einem Relikt aus der Ära Herbert Kickl. Mehr dazu

Swap-Vertrag zwischen Bawag und Linz hatte „nie Bestand“: Das Handelsgericht Wien hat im langjährigen Rechtsstreit zwischen der Bawag P.S.K. und Linz rund um ein verlustreiches Finanzgeschäft der Stadt in einem Zwischenurteil recht gegeben. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Eine Geisterstation in Wien: Die U2-Station An den alten Schanzen steht seit 2013 im Rohbau. Nun schreiben die Wiener Linien ihren Ausbau aus. Bis die Station tatsächlich eröffnet wird, dauert es aber noch, schreibt Erich Kocina. [premium] Mehr dazu

Zitat des Tages

"Die Amerikaner sollten wissen, dass wir bisher 13 Racheszenarien besprochen haben (...), selbst die schwächste Option wäre ein historischer Albtraum für die USA." Der iranische Verteidigungsminister Ali Shamkhani droht.

Worüber heute diskutiert wird

Unionsbudget, indexierte Familienbeihilfe, Asylreform: Türkis-Grün schweigt sich zu den heikelsten europapolitischen Themen aus. Oliver Grimm schreibt in seinem Kommentar über die „Schönwettereuropäer“. [premium] Mehr dazu

Tipp für den Abend

Streaming-Tipp: Die Macher der Kult-Serie „Sherlock“ haben sich diesmal des transsilvanischen Grafen Dracula angenommen. Das Ergebnis ist in Ordnung, findet unsere Kritikerin Bettina Steiner. Mit anderen Worten: Sie ist etwas enttäuscht. Am besten einfach selbst ein Bild machen.

Was morgen passiert

Am Mittwoch wird die neue Regierung ihren ersten Ministerrat abhalten (die Regierungserklärung von Kanzler Kurz folgt dann am Freitag).

Bild des Tages

Angelobung in Grün: Die neue Umweltministerin Leonore Gewessler kam mit dem Rad, Parteichef Kogler mit grüner Sonnenbrille. (c) APA (Robert Jäger)

>>> Mehr Bilder aus aller Welt