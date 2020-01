Die neuen EU-Regeln sollen Online-Käufer besser schützen. Die Transparenz soll verstärkt werden. Von Unternehmen bestellte lobende Produktkritiken werden verboten.

Mehr Durchblick beim Online-Kauf, weniger Schummeln mit angeblichen Rabatten und Internet-Rankings: In der Europäischen Union sind am Dienstag neue Verbraucherschutzregeln in Kraft getreten „New Deal for Consumers“, die binnen zwei Jahren in den EU-Staaten umgesetzt werden sollen. Bei ernsten Verstößen drohen Händlern dann saftige Strafen von mindestens vier Prozent ihres Jahresumsatzes.

Die Richtlinie soll von den EU-Staaten rasch und strikt angewendet werden, fodert die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova. "Die neuen Vorschriften werden die Transparenz und Sicherheit im Online-Handel erhöhen, was im Interesse der Verbraucher liegt", erklärte sie. Der sogenannte Neue Deal für Verbraucher ist ein Maßnahmenbündel. So sollen Käufer auf Online-Marktplätzen künftig informiert werden, ob der Verkäufer eine Firma oder eine Privatperson ist - denn bei Privatverkäufen gelten geringere Ansprüche bei Problemen oder Defekten.

Strengere Transparenz-Regeln

Bei Online-Suchen muss künftig erkennbar sein, ob ein Verkäufer für eine gute Platzierung in der Ergebnisliste gezahlt hat und nach welchen Kriterien diese zustande kam. Vor allem bei Vergleichsportalen, etwa von Hotels oder Stromtarifen, müssen die Anbieter künftig deutlich machen, ob es sich bei den Angeboten um kommerzielle oder private Anbieter handelt, welche Kriterien, etwa Provisionszahlungen, sie für ihr Ranking einbezogen haben, ob es sich um einen allgemeinen oder einen personalisierten Preis handelt und etwa Kundenbewertungen auf ihre Echtheit hin überprüft wurden. Von Unternehmen bestellte lobende Produktkritiken werden verboten.

Nach dem Willen der EU-Kommission müssen Unternehmen, die Verbraucherbewertungen veröffentlichen, künftig erläutern, ob und gegebenenfalls wie sie kontrollieren, ob diese tatsächlich von echten Usern stammen. Auch dürfen Unternehmen nicht behaupten, dass Bewertungen echt seien, ohne dies zuvor angemessen geprüft zu haben.

EU-weite Sammelklage

Bei angeblichen Rabatten oder Sonderpreisen müssen Verkäufer künftig zum Vergleich den niedrigsten Preis der vorhergehenden 30 Tage angeben. Damit soll vermieden werden, dass Preise erst hoch gesetzt werden, um dann mit dem angeblichen Rabatt Käufer anzulocken.

Mit dem Instrument der Sammelklage soll es den Konsumenten europaweit möglich sein, sich zusammenzuschließen und über Verbraucherschutzorganisationen Klagen gegen Unternehmen einzureichen – etwa gegen Autohersteller wie VW, die beim Fahrzeugkauf falsche Angaben gemacht haben. Die Urteile fällen Berufsrichter, Erfolgshonorare, wie sie etwa in den USA Usus sind, sollen nicht zulässig sein. So will Brüssel verhindern, dass eine regelrechte Klageindustrie entsteht, wie man sie aus den Vereinigten Staaten kennt.

Die neuen Regeln sollen auch die Praxis eindämmen, dass Markenprodukte mit gleicher Aufmachung in EU-Ländern in unterschiedlicher Qualität angeboten werden. Hintergrund sind Klagen aus östlichen EU-Staaten, dass dort zum Beispiel Fischstäbchen weniger Fisch enthalten. Die nationalen Behörden sollen mehr Handhabe gegen irreführende Vermarktung bekommen.

(APA/dpa)