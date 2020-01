Nato zieht Soldaten teilweise aus dem Irak ab

Archivbild vom Nato-Hauptquartier in Brüssel.

Auch das Militärbündnis Nato will seine Truppenstärke im Irak reduzieren. Der Konflikt zwischen USA und Iran beeinflusst auch den Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“.

Angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran zieht die Nato einen Teil ihrer Soldaten aus dem Irak ab. Es würden "alle notwendigen Vorkehrungen zum Schutz" des Personals getroffen, teilte ein Nato-Sprecher am Dienstag mit. "Dazu gehört die vorübergehende Verlegung einiger Mitarbeiter an verschiedene Standorte innerhalb und außerhalb des Irak."

Die Nato bildet seit Anfang 2017 im Irak Sicherheitskräfte aus. Der Einsatz umfasste zuletzt rund 500 Soldaten, die meisten aus Kanada. Die Ausbildung war wegen der Spannungen am Wochenende bereits ausgesetzt worden. "Bei allem, was wir tun, steht die Sicherheit unseres Personals an erster Stelle", erklärte der Nato-Sprecher. Er machte keine Angaben zum Umfang des Abzugs aus dem Irak und verwies auf Sicherheitsgründe. Der Nato-Sprecher bekräftigte, das Bündnis sei "bereit, unsere Ausbildung und den Aufbau von Kapazitäten fortzusetzen, wenn es die Situation erlaubt". Die Nato sei "dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus stark verpflichtet".

Anti-IS-Koalition ebenfalls betroffen

Nach der Tötung des iranischen Top-Generals Qassem Soleimani durch die USA bereitet die US-geführte, internationale Koalition gegen die Terrormiliz IS ("Islamischer Staat") einen teilweisen Abzug aus dem Irak vor. So soll das Hauptquartier für den Einsatz "Operation Inherent Resolve" nach dpa-Informationen bei einer Eskalation teilweise nach Kuwait verlegt werden.

Dies würde auch drei der in dem Hauptquartier eingesetzten deutschen Bundeswehrsoldaten betreffen. Auch die 27 im zentralirakischen Militärkomplex Taji für die Ausbildung irakischer Kräfte eingesetzten deutschen Soldaten sollen dem Plan zufolge an einen anderen Ort verlegt werden, solange die Ausbildung ruht. Insgesamt ist Deutschland mit 415 Soldaten an dem Einsatz beteiligt, darunter 120 im Irak.

Deutschland reduziert Truppenstärke im Irak

Die Bundeswehr reduziert aus Sicherheitsgründen die Zahl ihrer Soldaten im Irak. Dies geschehe auf Anordnung des Kommandos des internationalen Anti-IS-Einsatze, teilten Außenminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Unterrichtung der Obleute des Auswärtigen und des Verteidigungs-Ausschusses des Deutschen Bundestags mit. Dies gelte insbesondere für die Standorte Bagdad und Taji. "Die dort eingesetzten Soldaten werden zeitnah nach Jordanien und Kuwait verlegt." Wenn die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte wieder aufgenommen werde, könnten die Soldaten zurückverlegt werden.

