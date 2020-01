Bawag-Urteil bewahrt Linz vor Pleite

Mit einem Swap-Geschäft wollte Linz finanziell profitieren. Der Schuss ging mit der Finanzkrise nach hinten los. Nun könnte die Bawag auf den Verlusten sitzen bleiben.

Linz/Wien. Es geht um 500 Millionen Euro. Müsste Linz diese Geldsumme an die Bawag zahlen, wäre die Stadt wohl finanziell am Ende. Und um diesen Betrag streiten die Bank und die oberösterreichische Hauptstadt vor dem Wiener Handelsgericht.

Zertrag der Stadt Linz mit der Bawag aus dem Jahr 2007 – also noch vor der globalen Finanzkrise. Ein Swap ist ein Tauschgeschäft und in diesem Fall ein Währungs- und Zinsswap.