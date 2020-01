Wie gut ist Österreichs Handball?

Bei der am Freitag mit dem Spiel gegen Tschechien beginnenden Europameisterschaft stehen die ÖHB-Männer in der Auslage. Aber mit welchen Voraussetzungen starten sie ins Turnier?

Wien. Österreichs Handballern steht in den kommenden Tagen eine emotionale Standortbestimmung bevor. Bei der in drei Ländern (Norwegen, Schweden, Österreich) ausgetragenen EM mit den Spielorten Wien und Graz misst sich das ÖHB-Team mit der kontinentalen Elite, am Freitag erfolgt der Auftakt gegen Tschechien (18.15 Uhr, live in ORF 1), die weiteren Gruppengegner heißen Ukraine (Sonntag, 18.15 Uhr) und Nordmazedonien (Dienstag, 18.15 Uhr). Rot-Weiß-Rot bestreitet alle seine Spiele in der Wiener Stadthalle, auch im Fall eines Aufstiegs in die Hauptrunde. Dafür ist ein Platz in den Top 2 der Gruppe nötig.