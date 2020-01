Iran plant „direkten“ Angriff auf die USA

Eskalation in Nahost.Dutzende Tote bei Begräbnis des getöteten Generals Soleimani. Teheran droht indes mit baldiger Vergeltung gegen die USA und entwickelt Angriffsszenarien.

Teheran/ Wien. Die Wut und das Chaos nach der gezielten US-Tötung des iranischen Spitzengenerals Qasem Soleimani verwandelten sich am Dienstag in eine tödliche Tragödie: Am Vormittag waren Zehntausende zum Trauerzug Soleimanis in dessen Geburtsstadt, Kerman, im Südosten des Landes geströmt. „Tod Amerikas!“ und „Tod Trumps“, skandierten viele, während sich Menschenmassen durch die engen, überfüllten Straßen drängten. Die empörte Menge folgte den Särgen mit den sterblichen Überresten Soleimanis und des ebenfalls getöteten Brigadegenerals Hossein Purdschafari, die durch die Gassen getragen und später auf einem Platz im Stadtzentrum aufgebahrt wurden.

Während des hochemotionalen Trauerzuges kam es zur Massenpanik: Bei der Stampede kamen mindestens 40 Menschen ums Leben, mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Die Beerdigung des einflussreichen Generals musste auf einen späteren Zeitpunkt am Nachmittag verschoben werden: Es sei unmöglich, die Leiche zum Friedhof zu transportieren.

Attacken auf US-Diplomaten?

Der Andrang in Kerman war ähnlich groß wie bei den vorherigen Zeremonien zu Ehren des getöteten Generals in Teheran und anderen Städten des Landes, an denen in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen teilgenommen hatten.

Soleimani war am Freitag von einer US-Drohne in Bagdad getötet worden. Der einflussreiche General hatte die für Auslandseinsätze zuständigen al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt, die unter anderem in Syrien und im Irak tätig sind. Nach Angaben eines US-Sicherheitsberaters hatte Soleimani im Irak Angriffe auf US-Diplomaten und Militärs geplant.

Die gezielte Tötung des Kommandeurs hat den Konflikt zwischen den USA und dem Iran dramatisch verschärft. Sein Tod könnte nun zu einem gefährlichen Strategiewechsel des islamistischen Regimes führen: Nach Informationen der „New York Times“ deutete Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei bei einem Treffen des Nationalen Sicherheitsrates eine ungewohnt martialische neue Linie an, als er Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA ansprach: Er forderte einen „direkten und angemessenen Angriff auf US-Interessen“. Die Revanche müsse „direkt durch die iranischen Sicherheitskräfte“ erfolgen.

Beobachter sehen darin eine historische Wende in der iranischen Sicherheitspolitik: Normalerweise „versteckt“ sich Teheran im Kampf gegen Washington hinter ausländischen, meist schiitischen Truppen, die das Regime seit der Iranischen Revolution von 1979 aufbaut und unterstützt. Ausgebildet werden die Milizen durch die al-Quds-Brigaden. Der tödliche Angriff auf den Chef ebendieser Brigaden könnte das Ende dieser Politik der Anonymität bedeuten.

Dreizehn Racheszenarien

Wie nun genau die Revanche aussehen soll, wird derzeit in Teheran intensiv diskutiert: Laut der Nachrichtenagentur Fars hat der iranische Sicherheitsrat bereits mehrere Szenarien für einen militärischen Gegenschlag gegen die USA entworfen.

„Die Amerikaner sollten wissen, dass wir bisher dreizehn Racheszenarien besprochen haben, es herrscht Einstimmigkeit darüber, dass selbst die schwächste Option ein Albtraum für die USA wäre“, sagte demnach der Verteidigungsminister des Iran, Ali Shamkhani. Später wurden die Aussagen dementiert.

Zuvor hatte allerdings der Außenminister des Iran, Javad Zarif, gegenüber CNN gewarnt: Bei der Tötung von Soleimani handle es sich um staatlichen Terrorismus. „Dies ist eine Aggression gegen den Iran und läuft auf einen bewaffneten Angriff hinaus, wir werden verhältnismäßig reagieren.“

Die Nerven liegen also blank, die Angst vor einem Krieg wächst täglich. Irans Parlament beschloss bereits, das Budget der al-Quds-Brigaden um 200 Millionen Euro zu erhöhen. Zudem verabschiedeten die Abgeordneten ein Gesetz, wonach Mitglieder der US-Armee im Iran künftig als „Terroristen“ gelten. Das Gesetz richtet sich auch gegen Pentagon-Mitarbeiter sowie die Verantwortlichen für den Angriff auf Soleimani. Jegliche Unterstützung für US-Truppen wird nun als „Beteiligung an einem terroristischen Akt“ gewertet.

US-Präsident Donald Trump hatte Teheran erst am Wochenende gedroht, die USA würden 52 iranische Ziele „sehr schnell und sehr hart“ angreifen, sollte der Iran Vergeltung üben. Trump stellte dabei einen Bezug zu 52 US-Bürgern her, die 1979 in der US-Botschaft in Teheran als Geiseln genommen worden waren. (Reuters/Bloomberg/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2020)