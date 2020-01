Er ist wieder da

Sebastian Kurz sitzt wieder im Kanzleramt. Als ob es Ibiza, die Abwahl und die ÖVP-Files nie gegeben hätte. Wie bitte? Ach so, ja, der Koalitionspartner ist neu.

Der Kanzler: Sogar den Sessel haben sie wieder auf die richtige Höhe gestellt. Diese Übergangsregierung hat wirklich hervorragend gearbeitet – oder, Gernot? Ach so, du bist ja nicht mehr da.

Der Spindoktor (betritt den Raum, einen Zettel in der Hand): „Und so freuen wir uns, dass der rechtmäßige König wieder . . .“

Der Kanzler: Ist das nicht ein wenig dick aufgetragen für die Regierungserklärung?

Der Spindoktor: Wieso? Dick aufgetragen wäre: „. . . dass der rechtmäßige, von den finsteren roten Mächten gestürzte . . .“

Der Kanzler: Sollen wir die SPÖ nicht ignorieren? Sonst machen wir die Leute nur darauf aufmerksam, dass es sie noch gibt.

Der Spindoktor: Man darf das Rachebedürfnis bei unseren Leuten nicht unterschätzen.

Der Kanzler: Stimmt auch wieder. Was sagen wir über die Grünen? Etwas Nettes?

Der Spindoktor: Das Gleiche wie 2017 über die Blauen: Reformkoalition, kein rot-schwarzer Stillstand mehr, respektvolle Partnerschaft – und noch etwas mit Migration und politischem Islam. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2020)