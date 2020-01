Missbrauch: Verdacht gegen Tiroler Lehrer

13-Jähriger wehrte Angriff ab, Lehrer kam in U-Haft.

Innsbruck. Ein 39-jähriger Lehrer einer Schule im Tiroler Bezirk Schwaz soll versucht haben, einen 13-jährigen Schüler sexuell zu missbrauchen. Dieser konnte den Übergriff aber abwehren. Laut Staatsanwaltschaft Innsbruck könnte es weitere Opfer geben. Der Lehrer, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, wurde von der Bildungsdirektion vorläufig suspendiert.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden Datenträger des Beschuldigten sichergestellt. Nun wird geprüft, ob sexuelle Handlungen gefilmt wurden.

Längerer Zeitraum möglich

Der Lehrer zeigte sich zu dem Vorfall, der in seiner eigenen Wohnung stattfand, vor der Polizei geständig. Es gebe aber „Grund zur Annahme“, dass noch weitere Schüler derselben Schule zu Opfern wurden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr. Auch bestehe der Verdacht, dass es in anderen Fällen nicht nur beim Versuch geblieben sei. Es könne sein, „dass das schon länger geht“, so Mayr. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2020)