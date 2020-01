Flugzeugabsturz im Iran: Alle 176 Insassen tot

(c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER)

Die ukrainische Passagiermaschine stürzte kurz nach dem Start ab. Auch drei Deutsche sind unter den Opfern. Ein Angriff wird derzeit ausgeschlossen.

Nach dem Flugzeugabsturz im Iran gibt es keine Hinweise, dass sich österreichische Passagiere an Bord befunden haben. Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, am Mittwochvormittag. Die Fluggesellschaft Ukraine International Airlines bestätigte, dass insgesamt 167 Passagiere und neun ukrainische Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug gewesen seien.

Nach offiziellen ukrainischen Angaben gibt es keine Überlebenden. Nach Informationen des ukrainischen Außenministeriums sind drei deutsche Passagiere ums Leben gekommen. Weiters befanden sich 82 Menschen aus dem Iran an Bord, 63 aus Kanada, elf aus der Ukraine, zehn aus Schweden, vier aus Afghanistan und drei aus Großbritannien.

Iranische Rettungskräfte haben inzwischen die beiden Black Boxes des Flugzeugs gefunden. Man wolle nun alles tun, um die Ursache aufzuklären, versicherte die Airline. Laut Ukraine International Airlines handelte es sich um eine erfahrene Crew, die Fluggesellschaft wies die Theorie zurück, dass eine Rakete die Boeing 737 getroffen und zum Absturz gebracht habe. Auch die Botschaft der Ukraine im Iran erklärte: "Terrorismus" sei nicht die Ursache des Absturzes.

Relativ neue Maschine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte vor Spekulationen über die Ursache für den Absturz einer Passagiermaschine nahe der iranischen Hauptstadt Teheran. "Ich bitte alle sehr, von Spekulationen und der Verbreitung ungeprüfter Versionen zur Katastrophe bis zur Veröffentlichung offizieller Informationen Abstand zu nehmen", schrieb er am Mittwoch auf Facebook. Er kündigte an, dass die Passagierliste veröffentlicht werden solle. "Wir werden klären, wer wirklich ins Flugzeug stieg, damit es keine Abweichungen gibt."

Nach Einschätzung eines Experten handelte es sich bei der Absturzmaschine um einen relativ neuen zweistrahligen Jet vom Typ Boeing 737-800. "Die Maschine wurde 2016 ausgeliefert, war also noch relativ neu und hatte auch keine anderen Vorbesitzer", erklärte Unfallforscher Jan-Arwed Richter vom Hamburger JACDEC-Flugsicherheitsbüro.

Es handle sich um den mit Abstand schwersten Absturz einer ukrainischen Zivilmaschine überhaupt. "Der Unfall war der erste tödliche Unfall seit der Betriebsaufnahme der Ukrainian International Airlines im Jahre 1994", erklärte Richter.

Bei dem Flugzeugtyp Boeing 737-800 handelt es sich um einen Mittelstreckenjet, wie er von Airlines weltweit eingesetzt wird. Es ist eine der modernsten Versionen des bewährten Flugzeugtyps - ist allerdings nicht zu verwechseln mit der Boeing 737 Max, die nach zwei folgenschweren Abstürzen mit weltweiten Flugverboten belegt wurde.

