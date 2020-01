Turbulenzen am Ölmarkt: "Wir werden keinen Krieg sehen"

Der Preis für die Nordseesorte Brent erhöhte sich um 90 Cent auf 69,17 Dollar. Irakische Ölanlagen gelten als sicher, die Produktion geht weiter. Der Goldpreis steigt in Euro auf Rekordhoch.

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einem iranischen Raketenangriff als Vergeltung für die Tötung des Top-Generals Ghassem Soleimani gestiegen. Die Notierungen konnten aber nur zeitweise neue mehrmonatige Höchststände erreichen.

Am Ölmarkt setzte am frühen Vormittag eine schnelle Gegenbewegung ein und die Kursgewinne hielten sich in Grenzen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,17 US-Dollar (61,91 Euro). Das sind 90 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 63,32 Dollar.

Der vom Iran in der Nacht zum Mittwoch als Vergeltung für die Tötung gestartete Angriff auf amerikanisch genutzten Militärstützpunkte im Irak löste zunächst einen neuen Höhenflug der Ölpreise aus. Im Handelsverlauf mussten die Ölpreise einen großen Teil der Gewinne aus der vergangenen Nacht wieder abgeben. Laut einem Medienbericht waren die im Irak stationierten US-Soldaten vor dem iranischen Raketenangriff gewarnt worden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, sich im Lauf des Tages äußern zu wollen. "Alles ist gut", schrieb er auf Twitter. Derzeit würden mögliche Opfer und Schäden bewertet.

Die Produktion in den irakischen Erdölanlagen geht nach Opec-Angaben ungestört weiter. Die Anlagen seien sicher, sagt Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo. Das sei eine "große Erleichterung". Dem Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Suhail al-Masruei, zufolge besteht auch keine unmittelbare Gefahr für die Öltransporte durch die Straße von Hormus. Die gegenwärtige Situation sei kein Krieg und solle nicht überschätzt werden, sagte er am Mittwoch am Rande einer Konferenz in Abu Dhabi. "Wir werden keinen Krieg sehen", betonte der Energieminister, auch wenn es sich um eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran handele.

Goldpreis steigt

Die Furcht vor einem erneuten Krieg in der Golf-Region sorgt bei Anlegern für eine rege Nachfrage nach Gold. Der Preis der "Antikrisen-Währung" steigt um 2,4 Prozent auf ein Sieben-Jahres-Hoch von 1.610,90 Dollar je Feinunze. Für europäische Investoren ist das Edelmetall mit 1.443,07 Euro sogar so teuer wie noch nie.

(APA/dpa-AFX/Reuters)