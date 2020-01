Aus "Spiegel Online" wurde "Der Spiegel"

(c) Screesnhot

Der Onlineauftritt des deutschen Magazins wurde neu gestaltet. Auch der Name wurde geändert: "Spiegel Online" heißt künftig "Der Spiegel“.

Die Internetseite des Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" heißt nun auch "Der Spiegel“ und nicht mehr wie bisher "Spiegel Online". Am Mittwoch wurde der Webauftritt erneuert und auch der Name an das Printprodukt angepasst. "Die neue Plattform hilft uns dabei, unsere publizistische Schlagkraft zu stärken", sagte "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann.

Zu den Veränderungen gehört, dass mit Themenschwerpunkten auf der Webseite Beiträge mit Text-, Video- oder Audioinhalten stärker gebündelt werden können. Auch die digitalen Inhalte, für die man ein Bezahl-Abo benötigt, sollen dabei integriert sein.

Neues Ressort "Leben"

Der Bereich Bewegtbild soll vielfältiger und das Audioangebot soll ausgebaut werden, wie es weiter hieß. Zudem wird ein neues Ressort mit dem Namen "Leben" auf der Internetseite geschaffen. Das Design des neuen Auftritts soll magaziniger als bisher sein.

(APA/dpa)