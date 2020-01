Die zwei Rache-Botschaften des Iran

Der Iran übt mit gezielten Raketenanschlägen Rache für die Liquidierung Qasem Soleimanis, will aber einen Krieg mit den USA vermeiden. Der Oberste Religionsführer kann den Angriff dennoch als gelungenen Schlag gegen den Erzfeind USA verkaufen.

Als die iranischen Raketen in Militärstützpunkten beim Nachbarn Irak einschlugen, waren in Teheran nicht nur die Militärplaner hellwach, sondern auch die Diplomaten. Auf der Luftwaffenbasis Al-Asad westlich von Bagdad und auf einem Stützpunkt in Erbil im Nordirak gingen in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 15 Geschosse nieder – ein Vergeltungsschlag gegen die dort stationierten US-Truppen nach der Liquidierung des iranischen Generals Qasem Soleimani in der vorigen Woche.



Kurz nach dem Angriff meldete sich Mohammed Javad Zarif, der iranische Außenminister, zu Wort: Der Iran und die USA seien jetzt quitt, lautete seine Botschaft. Teheran wollte mit einer spektakulären Aktion gegen die USA das Gesicht wahren, ohne einen Krieg mit der Supermacht zu riskieren. Dass Teheran Adel Abdel-Mahdi, den irakischen Premier, vorgewarnt hat, spricht für eine Strategie der Deeskalation. US-Präsident Donald Trump reagierte in einem ersten Tweet jedenfalls gelassen: „All is well“ ("Alles ist gut"). Um 17 Uhr MEZ will sich Trump persönlich zu den Vorfällen im Irak äußern.