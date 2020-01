Kinderstation im KH-Nord gesperrt: Stadt und KAV weisen Kritik zurück

Im Partnerspital des KH Nord, dem SMZ Ost, herrsche Normalbetrieb, wird versichert. Es gebe in ganz Wien genügend freie Betten für kranke Kinder.

Während die Schließung der Kinderstation des Krankenhaus Nord für Ärger sorgt - die „Presse“ berichtete - betonte man im SMZ Ost - Donauspital, dem "Partnerspital" des Mittlerweile in Klinik Floridsdorf umgetauften KH Nord, dass in der Kinderabteilung "Normalbetrieb“ herrsche. Es gebe 24 freie Betten, wurde am Mittwoch in einer Aussendung versichert.

Die Kinderstation des KH Nord bleibt bis 19. Jänner zu. Im Krankenanstaltenverbund wurde die Sperre, die bei den Wiener Oppositionsparteien für Empörung sorgte, verteidigt. Solche seien in allen Spitälern "gängige Praxis". Jene in der Klinik Floridsdorf sei schon länger geplant und mit anderen Spitälern abgesprochen, wurde beteuert. Die vorübergehende Schließung sollte Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Urlaub zu konsumieren.

Auch der Gesundheitsfonds des Landes Wien ließ wissen, dass die Stadt über 353 Betten in der allgemeinen Kinderheilkunde bzw. Kinderchirurgie verfüge und zahlreiche davon noch frei seien. Die Kinderabteilung in der Klinik Floridsdorf umfasst 24 Betten. Auch aktuell seien genügend Kapazitäten vorhanden, wurde am Mittwoch im Ressort des zuständigen Stadtrats Peter Hacker (SPÖ) versichert. Im Krankenhaus St. Josef betrage die Auslastung in der Allgemeinen Kinderabteilung etwa knapp 40 Prozent.

Grippe nicht sofort Grund für Spital

"Momentan ist alles im grünen Bereich auf der Kinderabteilung", berichtete Herbert Kurz, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde im Donauspital. Während über die Feiertage recht viel los war, befinde sich die Situation derzeit im Normbereich, hieß es. Sowohl der Andrang auf der Ambulanz als auch die Bettenauslastung auf der Station entsprechen dem "üblichen Aufkommen".

Mit Grippe sei derzeit kein einziges Kind im Donauspital aufgenommen worden, berichtete Kurz. Gleichzeitig wurde betont: Erste Anlaufstelle bei Grippe sei der niedergelassene Bereich. Die Praxen wären zu Beginn der Schulzeit nun wieder geöffnet.

In der Klinik Floridsdorf waren laut Krankenanstaltenverbund zuletzt sieben Kinder stationär aufgenommen. Fünf seien entlassen worden. Die beiden anderen wurden laut der Mitteilung ins Donauspital transferiert. Unterstützung gebe es bei Bedarf auch durch Ärzte aus Floridsdorf, hieß es.

Katholischer Familienverband kritisiert Sparmaßnahmen

Unterdessen kam Kritik auch vom Katholischen Familienverband der Erzdiözese Wien. Das Gesundheitswesen dürfe nicht zulasten der Kinder gesundgespart werden, wurde in einer Aussendung bekrittelt. Verwiesen wurde dabei auf "seit Jahren anstehende Probleme", wie es hieß. Genannt wurden hier Kinderarztpraxen ohne Nachfolge, die Schließung von Kinderambulanzen in den Ferien und an Wochenenden sowie fehlende Therapieplätze für Kinder.

Der Familienverband forderte ein "umfassendes Gesundheitspaket" für Kinder, das die Akutversorgung sicherstelle und allen Familien leistbare Therapien für Kinder ermögliche: "Dazu gehören beispielsweise die Verbesserung der Kassenverträge für Kinderärztinnen und -ärzte, mehr Kompetenzen für Schulärzte sowie mehr Betten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie."