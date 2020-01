Als von der Leyen unter falschem Namen in London studierte

Die Kommissionspräsidentin studierte in den 1970er-Jahren als Rose Ladson an der London School of Economics – aus Angst vor der RAF. Eine fließige Studentin war sie nicht, sondern ging lieber auf Punk-Konzerte.

Es ist eine Rückkehr an einen Ort, den Ursula von der Leyen aus ihrer Jugend gut kennt. Die Kommissionspräsidentin, die am heutigen Mittwoch eine Rede an der London School of Economics (LSE) hält, studierte hier in der Houghton Street Ende der 1970er-Jahre selbst. Allerdings nicht unter ihrem richtigen Namen, sondern als Rose Ladson – den Nachnamen trug ihre Urgroßmutter aus South Carolina.

Die britischen Medien haben längst alle Details ihres damals geheim gehaltenen Studentenlebens recherchiert. Etwa, dass sie im Freundeskreis „little rose“ („Röschen“) genannt wurde, dass sie in Earl's Court eine kleine Wohnung gemietet hatte, ein Stockwerk über Jacek Rostowski, dem späteren polnische Finanzminister und Vizepremier. Der erinnert sich, dass die deutsche Studentin oft erst sehr spät am Abend heimkam und regelmäßig vergaß, die Haustür abzuschließen. Auch Mitstudenten beschreiben sie als ziemlich unorganisiert und nicht besonders fleißig in ihrem Studium. Dafür ging sie gerne auf Punk-Konzerte.

War es nicht doch eine andere Person als die stets aufgeräumte und penible Kommissionspräsidentin? Sicher nicht: denn Ursula von der Leyen hat 2016 die gesamte Geschichte in einem Interview mit der „Zeit“ offengelegt. Und sie wies dabei auch darauf hin, dass sie in London eher ein lustiges Leben geführt als intensiv studiert habe.

Die Tochter des damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht hatte bereits davor ohne großes Engagement in Göttingen Volkswirtschaft studiert. Da es an der Universität eine Sympathieszene für die Rote Armee Fraktion (RAF) gab, riet das Landeskriminalamt ihrem Vater, er sollte für seine Tochter besser einen Wechsel der Uni ins Auge fassen. Es wurde befürchtet, die damalige Ursula Albrecht könnte von der linken Terrorgruppe als Geisel genommen werden.

Der CDU-Ministerpräsident organisierte daraufhin einen Studienplatz an der London School of Economics, die schon damals einen guten Ruf genoss. Um seine Tochter zu schützen, wurde ihr gleich auch eine neue Identität als Rose Ladson gegeben. Es war letztlich ihr eigener Entschluss gewesen, erzählte von der Leyen im „Zeit“-Interview: „Ich stand vor der Entscheidung: Entweder gehe ich nach Braunschweig mit Personenschutz rund um die Uhr – oder ich lege mir einen anderen Namen zu und gehe nach London.“



