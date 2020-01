Die Brexit-Warnung im Handgepäck

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen demonstriert mit ihrem Besuch in London guten Willen. In der Sache bleibt sie hart: Ein Handelspakt wird sich bis Ende 2020 nicht ausgehen.

London. Üblicherweise machen neu gewählte Regierungschefs ihre erste Aufwartung bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Indem die neue EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, am Mittwoch, den britischen Premierminister, Boris Johnson, in London besuchte, demonstrierte sie die Bereitschaft der Union, die nächste Phase des Brexit in geordneten Bahnen ablaufen zu lassen. Während die britische Seite auf ein rasches Freihandelsabkommen drängt, erklärte sie aber, ein umfassendes Abkommen bis Jahresende sei „unmöglich“.



Zu diesem Zeitpunkt endet die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt, der am 31. Jänner um 23 Uhr Ortszeit in Kraft treten wird. Beiden Seiten bleiben nur elf Monate, die künftigen Wirtschaftsbeziehungen neu auszuhandeln. Johnson drängte die EU erneut zur Eile: „Unsere Bürger erwarten nun zu Recht einen fristgerechten Abschluss der Verhandlungen.“ Von der Leyen hingegen warnte: „Wir stehen vor harten Gesprächen.“ Großbritannien und die EU würden zwar „die besten Freunde“ bleiben, aber die künftige Beziehung werde „nicht so wie zuvor“ sein.