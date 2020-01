KZ Gusen: Erste Schritte zur Gedenkstätte

Das umstrittene Memorial des oberösterreichischen KZ Gusen soll nach dem Willen der türkis-grünen Regierung ausgebaut werden. Im Gedenkjahr 2020 wird die Erinnerungskultur rund um Mauthausen belebt.

St. Georgen. Im türkis-grünen Regierungsprogramm nimmt es nur ein paar Zeilen im Kapitel Gedenkkultur ein: „Ankauf und Weiterentwicklung der Gedenkstätte KZ Mauthausen-Gusen“, steht da lapidar. Doch dieser Satz bedeutet, dass sich die Republik erstmals deutlich zu der Errichtung einer größeren Gedenkstätte für das ehemalige KZ Gusen bekennt und dafür auch Geld in die Hand nehmen will.



Der Bürgermeister der Gemeinde Langenstein, zu der Gusen gehört, Christian Aufreiter, sieht dies als „positiven Schritt“. „Es kommt jetzt Bewegung in die Sache, und dies eröffnet die Möglichkeit, vor Ort eine lebendige Bewusstseinsarbeit zu leisten“, so der Bürgermeister zur „Presse“. Gerade angesichts des Gedenkjahres 2020 (75 Jahre Kriegsende und Befreiung) seien dies wichtige Entwicklungen.