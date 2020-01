Becker über Zverev: „Auf der falschen Straße“

Boris Becker plädiert für einen Trainerwechsel beim Jungstar.

Brisbane. Die deutschen Medien sind mit Alexander Zverev ohnehin nicht zimperlich, nun muss sich der Weltranglistensiebente, der seit Jahren als zukünftige Nummer eins gehandelt wird, auch noch öffentliche Ratschläge von seinem Teamchef anhören. Boris Becker gab den deutschen Kapitän beim ATP Cup in Australien und scheitere auch wegen dreier Einzel-Niederlagen von Zverev bereits in der Vorrunde.

Nach diesem völlig enttäuschenden Auftritt hat Becker dem 22-Jährigen personelle Konsequenzen nahegelegt. „Er muss erkennen, dass er auf der falschen Straße ist“, meinte Becker, 52, im „FAZ“-Interview. „Ich würde mir wünschen, er würde bald einen neuen Trainer finden. Vielleicht im Februar, und dass er dann auch mal Zeit mit dem Trainer alleine verbringt.“ Nach der Trennung von Ivan Lendl im Vorjahr wird Zverev wieder von seinem Vater trainiert. „Ich glaube, solange der Vater so eine dominante Rolle auf dem Trainingsplatz spielt, wird es letztendlich immer nach seinem Kopf gehen“, sagte Becker.

Zverev meinte in Brisbane: „Ich brauche Trainingszeit, muss Matches gewinnen, dann wird es wieder irgendwie laufen.“ Bis zu den Australian Open (ab 20. Jänner) will er auf dem Trainingsplatz an seiner Form arbeiten. (joe)

ATP CUP SYDNEY

Viertelfinale: Großbritannien – Australien, Argentinien – Russland (7.30 Uhr Mesz, live Servus TV, Sky). Freitag: Serbien – Kanada, Belgien – Spanien.

