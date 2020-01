Krank im Job - 18 Prozent sagen: Mir bleibt nichts anderes übrig

Jeder Vierte sagt: Wenn ich krank bin, bleibe ich zuhause, die Gesundheit hat Vorrang.

Fragt man Mitarbeiter, ob sie auch dann zur Arbeit gehen, wenn sie krank gehen, sagen 18 Prozent: „Ja, mit bleibt meist nichts anderes übrig.“ Das zeigt eine Online-Umfrage von karriere.at unter 729 Arbeitnehmern.

„Hin und wieder, wenn es wirklich wichtig ist“, schleppen sich nach eigenem Bekunden 35 Prozent nicht gesund zur Arbeit. Neun Prozent tun das demnach, wenn sie keine Vertretung finden. 38 Prozent antworteten, dass Gesundheit ganz klar Vorrang hat.

Arbeitgeber zeichnen anderes Bild

Von den 144 befragten Unternehmensvertretern (HR-Manager, Geschäftsführer und Führungskräfte) antwortete kein einziger, dass in seiner Firma fast immer auch krank gearbeitet wird. 41 Prozent erklärten, dass das hin und wieder in wirklich wichtigen Fällen passiert. „Nur wenn keine Vertretung gefunden wird“, so 17 Prozent. 42 Prozent der Firmenverantwortlichen geben dem Wohlbefinden der Belegschaft eindeutig den Vorrang.

„Dass die Mehrheit der Österreicher, sowohl auf Arbeitnehmer- als auch Arbeitgeberseite, die Gesundheit nicht dem Job opfert, ist positiv zu werten“, erklärt Thomas Olbrich, Chief Culture Officer bei karriere.at.