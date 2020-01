Noch nie waren Hollywood-Blockbuster so weiblich

(c) Disney/Chuck Zlotnick

Die Zahl der Hollywood-Filme mit weiblicher Hauptrolle ist stark gestiegen, belegt eine Studie. Minderheiten sind nach wie vor unterrepräsentiert.

Superheldinnen wie Black Widow oder Captain Marvel schreiben Geschichte: Die Zahl der Hollywood-Blockbuster mit weiblicher Hauptrolle war noch nie so hoch wie im vergangenen Jahr. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der San Diego State University hervor. Insgesamt spielte in 40 Prozent der Kinohits eine Frau die Hauptrolle - ein Rekord seit Beginn der Untersuchungen im Jahr 2002 und eine Steigerung im Vergleich zu 31 Prozent im Vorjahr.

"Wir haben nun in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erhebliche Zuwächse gesehen, was die Darstellerinnen betrifft. Dies deutet auf den Beginn eines positiven Wandels hin", sagte Martha Lauzen von der San Diego State University. Allerdings ging die Zahl der weiblichen Sprechrollen insgesamt leicht zurück.

Fast 70 Prozent sind weiß

Minderheiten haben es zudem nach wie vor schwer in der US-Filmbranche. 68 Prozent aller Schauspielerinnen in den untersuchten Filmen waren weiß - ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Zudem halten sich bei der Ausgestaltung der Rollen Geschlechterstereotype hartnäckig: Bei weiblichen Rollen war der Familienstand häufiger bekannt als bei männlichen, wohingegen ihre Arbeit seltener erwähnt wurde. Die Schauspielerinnen waren zudem im Schnitt jünger als ihre männlichen Kollegen - sie waren zwischen 20 und 40 Jahre alt, die Männer zwischen 30 und 50.

Für die Studie untersuchten die Wissenschafter die 100 erfolgreichsten US-Filme des vergangenen Jahres. Darunter war etwa "Captain Marvel" mit der von Brie Larson gespielten Titelheldin und "Avengers: Endgame", in dem Black Widow (Scarlett Johansson) eine zentrale Rolle spielt. Heuer im April kommt übrigens ein eigener „Black Widow“-Film ins Kino.

>> Zur Studie der San Diego State University

(APA/AFP)