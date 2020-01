Roche Austria hat eine neue Chefin

Die gebürtige Deutsche Susanne Erkens-Reck arbeitet seit 22 Jahren für Roche und ist mit Jahresanfang von Basel nach Wien gewechselt.

Die gebürtige Deutsche Susanne Erkens-Reck leitet seit 1. Jänner 2020 die Österreich-Tochter des Schweizer Pharmakonzerns Roche. Das teilte Roche am Donnerstag mit. Die ausgebildete Mathematikerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Für Roche ist sie seit 22 Jahren tätig, zuletzt am Stammsitz Basel.

Die Roche-Gruppe ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 94.000 Menschen. In Österreich ist Roche mit drei eigenständigen Gesellschaften in Wien (Vertriebsstandort Pharma, Diagnostics und Diabetes Care) vertreten und hat rund 400 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet hier Arzneimittel, Produkte der In-vitro-Diagnostik sowie Diabetes-Produkte an.

(APA)