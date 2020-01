Fenster: Sanierung und Tausch

Investition. Neue Fenster sind eine durchaus sinnvolle Langzeitinvestition, kann damit doch der Wärmeverlust um bis zu 25 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig hat sich – auch dank des technologischen Fortschritts bei Rahmen und Gläsern – die Lebensdauer der Fenster verlängert: Lag sie früher bei 25 bis 30 Jahren, so sind es heute bis zu 40 Jahre.



Optik. Qualität allein reicht nicht: Bei den „Augen des Hauses“ an der passenden Optik zu sparen, um kurzfristig Geld zu sparen, kann die gesamte Fassade ruinieren und den Wert eines Hauses langfristig schmälern. Das gilt nicht nur für historische Häuser, sondern auch spätere Baustile haben ihre spezifischen Fensterproportionen, die nicht willkürlich verändert werden sollten.



Pflege. Um sich möglichst lang an neuen Fenstern erfreuen zu können, müssen sie regelmäßig gewartet werden: So sollten die beweglichen Teile alle drei bis fünf Jahre geschmiert werden. Auch Dichtungen gehören regelmäßig erneuert. Holzfensterrahmen benötigen darüber hinaus alle paar Jahre einen neuen Anstrich. Wie oft man das Glas reinigt, ist dagegen Geschmacksache.